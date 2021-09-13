Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#OneWeb13.09.2021 09:30

Резервный день в подготовке к запуску КА OneWeb

На космодроме Байконур продолжается подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 новыми космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb. Совместный расчет Госкорпорации «Роскосмос» 13 сентября 2021 года приступил к выполнению операций резервного дня.

Накануне прошли работы по графику второго стартового дня, которые успешно завершились проведением генеральных испытаний — проверкой функционирования систем стартового комплекса с имитацией отрыва ракеты-носителя и её полета. Главным содержанием работ сегодня и первой половины дня 14 сентября является термостатирование продукта «нафтил» в автомобильном агрегате заправки 11Г133.

Во вторник состоится заседание Государственной комиссии, по итогам которого будут приняты решения о заправке ракеты-носителя топливом и пуске в назначенное время. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами OneWeb запланирован на 14 сентября 2021 года в 21:07 по московскому времени.

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