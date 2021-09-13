Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ13.09.2021 13:30

Протон-ПМ поделился идеями о развитии кадрового потенциала региона с губернатором

Состоялась встреча губернатора Пермского края с активом предприятий Свердловского района столицы Прикамья — крупнейшего промышленного района города. В мероприятии приняли участие порядка двадцати сотрудников Протон-ПМ (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») — одного из основных работодателей территории.

Губернатор Дмитрий Махонин рассказал собравшимся о предпринятых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, благоустройстве города, темпах увеличения жилищного фонда, развитии образовательной среды.

«У нашего региона есть амбициозный план развития. Мы видим лидеров промышленных предприятий своими главными партнёрами в реализации задуманного, — отмечает Дмитрий Махонин. — Наша задача сделать город и край комфортной средой для жизни молодёжи и реализации её потенциала, дать пермякам почувствовать позитивные изменения здесь и сейчас».

Далее руководитель региона предложил собравшимся выразить свои предложения и задать вопросы. Заместитель директора по персоналу Андрей Шишкин обратил внимание губернатора на необходимость финансовой поддержки промышленников в части обеспеченности станочного парка: повышение производительности труда и качество профессиональной подготовки напрямую зависят от новизны оборудования, установленного в цехах и корпоративных образовательных центрах.

Кроме этого, Андрей Викторович отметил важность морального и материального поощрения победителей национального этапа чемпионата WorldSkills Russia «Молодые профессионалы». Приведя в пример опыт Москвы, предложил организовать в ближайшее время встречу с участниками сборной Пермского края, достойно представившими регион на первенстве в Уфе, итоги которого подведены 29 августа 2021 года.

Напомним, в июне 2021 года Протон-ПМ прошёл федеральный конкурсный отбор на создание первых в стране корпоративных центров опережающей подготовки (КЦОП). По его итогам предприятие показало лучший результат среди компаний ракетно-космической отрасли и Пермского края, заняв третью позицию в рейтинге из 31 участника. КЦОП создаётся на базе Центра дуального образования предприятия, имеющего опыт обучения токарной и фрезерной компетенциям с 2016 года.

Образовательная площадка является краевой базой для подготовки и оценки участников чемпионатов WorldSkills Russia. В частности, здесь проходили обучение победитель нацфинала чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2019 по токарной компетенции Анастасия Башкирцева и победитель нацфинала чемпионата «Молодые профессоналы-2021» по фрезерной компетенции Владислав Ширяев.

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