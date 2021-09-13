Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Артек#Дмитрий Шишкин#профориентация13.09.2021 17:27

Подведены итоги Междисциплинарной проектной школы для финалистов всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в «Артеке»

В понедельник, 13 сентября 2021 года, в рамках пресс-конференции в ТАСС были подведены итоги Междисциплинарной проектной школы, прошедшей в Международном детском центре «Артек» для победителей и финалистов всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участники мероприятия обсудили результаты завершившейся смены и анонсировали новую образовательную программу для юных победителей конкурса.

Участниками Междисциплинарной проектной школы стали финалисты завершившегося XVII сезона всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» в первой возрастной категории от 14 до 17 лет, а также победители специальной номинации «Сказки о космосе» нового сезона проекта в возрасте от 11 до 13 лет.

В течение 21 дня ребятам предстояло разработать концепцию «Города будущего», предложить собственные решения проблем современной урбанистики и внедрить свои проекты, представленные на конкурсе, в созданную городскую среду. Разделившись на отряды, участники Междисциплинарной проектной школы совместно со специалистами Московского информационно-технологического университета — Московского архитектурно-строительного института (МИТУ-МАСИ) создали макет города, который представили по итогам смены.

Разобраться в передовых технологических решениях в сфере градостроительства и экологии артековцам помогали приглашенные гости смены — эксперты, выпускники и партнеры конкурса «Моя страна — моя Россия» — представители Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», акционерной финансовой корпорации «Система», российской производственной компании «Большая Тройка», Агентства стратегических инициатив и ряда других компаний.

Руководитель Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, проректор РГГУ Лариса Пастухова поделилась: «Встреча с юными финалистами конкурса „Моя страна — моя Россия“ в „Артеке“ была действительно долгожданной. В прошлом году именно здесь, в Международном детском центре, ребята должны были защищать свои проекты, представленные в XVII сезоне. Однако, эпидемиологическая обстановка в стране внесла свои коррективы в наши планы, мы постарались найти положительные моменты. Образовательный маршрут, который проходят участники конкурса — от разработки идеи проекта до его реализации, стал для них еще более насыщенным. Целый год 200 ребят из 54 регионов России вместе с экспертами конкурса и своими педагогами-наставниками дорабатывали инициативы, чтобы приехать на образовательную смену с готовыми продуктами, уже реализующимися в родной школе, селе или городе. Междисциплинарная проектная школа же позволила им посмотреть на свои проекты с другого угла, найти новые идеи для их развития и масштабирования. Осенью подобная школа пройдет в детском центре „Океан“ во Владивостоке».

Уже в декабре 2021 года новая Междисциплинарная проектная школа для победителей XVIII всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» стартует в Приморском крае, Всероссийском детском центре «Океан».

Одним из партнеров Междисциплинарной проектной школы стала АФК «Система». В рамках сотрудничества для ребят были проведены мастер-классы с использованием современных технологий при участии крупнейших российских компаний (Агрохолдинга «Степь», Группы «Эталон», Segezha Group, ГК «Элемент» и МТС Банка), на которых артековцы учились созданию прототипа «умной теплицы» с функцией контроля параметров микроклимата; трёхмерному моделированию жилого помещения с применением технологии дополненной реальности; созданию модели ветряной электростанции и проектированию системы обеспечения электроэнергией, использующей альтернативные способы генерации для применения в домашних условиях, а также разработке системы оплаты проезда в общественном транспорте с помощью транспортных карт и программированию Telegram-бота, осуществляющего функции финансового консультанта.

«Цели и задачи конкурса „Моя страна — моя Россия“ и нашей флагманской программы профориентации и обучения „Лифт в будущее“ во многом комплементарны. Мы создаем условия для личностной и профессиональной самореализации молодых людей в различных сферах деятельности. За десятилетие реализации образовательной программы „Лифт в будущее“ мы апробировали различные форматы и накопили большой опыт работы со школьниками, студентами и выпускниками, запустили собственную EdTech-платформу, на которой зарегистрировано уже более 200 тысяч пользователей. Она знакомит молодых людей с профессиями, дает всем желающим, независимо от места проживания и жизненных обстоятельств, доступ к уникальному обучающему контенту по развитию специализированных и гибких навыков, стажировкам и вакансиям. Кросс-платформенное взаимодействие между АНО „Моя Страна“ и многопрофильной Корпорацией, включающей активы в более чем 15-ти отраслях экономики, расширит возможности для ранней профориентации, получения практики проектной и командной работы, трудоустройства и построения карьеры, а также будет способствовать созданию социальных лифтов для молодежи и подготовке квалифицированных кадров в регионах присутствия наших предприятий», — отметила Светлана Матвеева, вице-президент по управлению персоналом АФК «Система», победительница конкурса управленцев «Лидеры России».

Основными тематическими направлениями 18 сезона стали наука, технологии и космос, что приурочено к 60-летию первого космического полёта Ю.А. Гагарина. В 2021 году всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» вошел в План основных мероприятий Года науки и технологий в России.

В 2021 году в конкурсе «Моя страна — моя Россия» впервые смогли принять участие дети в возрасте до 13 лет. Для них была создана специальная номинация «Сказки о космосе», реализованная при поддержке Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Более 10 тысяч ребят представили свои сказки, рисунки и творческие работы на космическую тематику. Победители номинации от 11 лет также смогли принять участие в Междисциплинарной проектной школе.

Директор Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин рассказал: «При поддержке Госкорпорации „Роскосмос“ в рамках конкурса „Моя страна — моя Россия“ реализуется ряд номинаций, одной из которых является специальная номинация для детей „Сказки о космосе“, вошедшая в число самых популярных в нынешнем сезоне проекта. По её итогам были определены 100 победителей, старшие из которых, ребята от 11 лет, также смогли стать участниками Междисциплинарной проектной школы. Здесь, в „Артеке“, они смогли осуществить свою мечту и лично пообщаться с космонавтами. В самом начале смены артековцы приняли в гости Героя России, летчика-космонавта Сергея Залётина и провели сеанс связи с Международной космической станцией. Артековцы задали вопросы о космическом быте и детских мечтах участникам 65-й экспедиции МКС Олегу Новицкому и Петру Дуброву. Уверен, что среди участников Междисциплинарной проектной школы есть будущие конструкторы и покорители космоса, которые через несколько лет будут преумножать достижения российской космонавтики».

Участники программы также смогли познакомиться с новыми профессиями, без которых нельзя представить «Город будущего» — ребята посетили профориентационные лекции от ученых и специалистов НИЦ «Курчатовский институт», Финансового университета при Правительстве РФ, Российского государственного гуманитарного университета, Севастопольского государственного университета, Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, Московского политехнического университета, Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова.

В завершении смены артековцы — участники Междисциплинарной проектной школы, встретились с заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсаламом Магомедовым, которому смогли рассказать о своих проектах, представленных на конкурсе и задать вопросы о возможностях для самореализации молодежи, актуальных направлениях развития страны и том, как инициативы школьников могут влиять на развитие регионов.

Конкурс «Моя страна — моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я — профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект

«Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ — Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

В рамках деятельности АНО «Россия — страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр — Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

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