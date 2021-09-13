Н. Федоров провел прием жителей Чувашии

Source: Russia – Council of the Federation

Были подняты социальные темы и вопросы развития сельскохозяйственного производства региона.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики провел прием граждан по личным вопросам.

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В ходе беседы с ветеранами агропромышленного комплекса Чувашии обсуждены вопросы социального обеспечения тружеников села.

Представители отрасли обозначили ряд актуальных проблем сельского хозяйства в республике. Среди них – привлечение молодых квалифицированных специалистов на село, неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения, сбыт и переработка продукции личных подсобных хозяйств Республики.

По словам ветеранов отрасли, личные подсобные хозяйства Чувашии производят значительный объем овощей и картофеля, молока и мяса, но выгодно реализовать свою продукцию труженикам села зачастую непросто. По мнению сенатора, одним из выходов в данной ситуации является создание в деревнях и селах кооперативов по переработке сельхозпродукции, что позволит также и обеспечить сельскую глубинку новыми рабочими местами.

Парламентарий также рассмотрел ряд обращений, в которых затронуты вопросы благоустройства населенных пунктов, здравоохранения, образования, экологической безопасности.

Сенатором даны необходимые консультации, подготовлены и направлены обращения в федеральные и региональные органы власти.

Николай Федоров также в дистанционном формате провел встречу с представителями чувашской диаспоры, проживающими в Москве. Среди вопросов, затронутых в ходе общения, были и проблемы трудоустройства выходцев из республики.

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