Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ рассказал о реализации совместных инициатив верхней палаты, Минфина РФ и Банка России.

Вопросы повышения финансовой грамотности как фактора развития финансового рынка сегодня особо актуальны в совместной работе Совета Федерации с Министерством финансов РФ и Банком России.

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Об этом рассказал заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

«Совет Федерации не первый год работает над законами, которые позволяют избежать финансовых ловушек и противодействовать мошенническим схемам на финансовом рынке. Однако невозможно обезопасить граждан без повышения финансовой грамотности», — считает вице-спикер СФ.

Он рассказал, что большая работа по внедрению лучших практик ведется уже не первый год. «Создан портал «Финансовая культура», распространяются образовательные программы, появляются мобильные сервисы, организован методический центр, который поможет субъектам РФ с подготовкой специальных пособий. Интересный опыт по повышению финансовой грамотности населения накоплен и самими регионами», — отметил законодатель.

Николай Журавлев особо подчеркнул реализацию совместных инициатив Совета Федерации и Банка России по повышению финансовой грамотности россиян — внедрение системы тестирования для начинающих инвесторов, массовое информационное просвещение граждан и ряд других.

Парламентарий отметил, что правильные навыки обращения с финансами должны закладываться с самого юного возраста. «Уверен, что внедрение новых образовательных стандартов со следующего года поможет школьникам получить базовый, необходимый для повседневной жизни запас знаний о финансах, свободно разбираться в услугах многочисленных финансовых организаций, анализировать свою платежеспособность, понимать возможные риски, связанные с кредитованием и инвестированием. Чем раньше дети познакомятся с миром финансов, тем проще им будет ориентироваться в финансовой сфере во взрослой жизни», — сказал Николай Журавлев.

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