Национальные проекты и Год науки представили на IX Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава»

Source: Russia Ministry of Sport

С 8 по 10 сентября в Казани прошёл IX Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». В мероприятии приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти, главы регионов, руководители международных и общероссийских спортивных федераций, представители крупных бизнес-структур, известные спортсмены, эксперты и лидеры спортивной индустрии. Организаторами IX Форума выступили Министерство спорта Российской Федерации и Правительство Республики Татарстан.

Тематический стенд АНО «Национальные приоритеты», посвящённый национальным проектам и мероприятиям Года науки и технологий в России, стал одним из центров притяжения на Форуме. Посетители стенда смогли получить подробную информацию обо всех 14 нацпроектах, о возможностях, которые открываются перед жителями России, и планах по развитию основных сфер жизни общества.

Почётными гостями стенда стали Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, прославленные спортсмены Наталья Ищенко, Владислав Третьяк, Светлана Журова, Евгения Канаева, Николай Валуев, Максим Опалев, Рима Баталова и другие.

На стенде прошла презентация ярких коммуникационных проектов, реализованных совместно с ведущими СМИ в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», а также лучших практик победителей первого Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре».

Результаты и лучшие практики конкурса «Ты в игре» были продемонстрированы на круглом столе «Спорт и общество. Спорт как ресурс социальных изменений» совместно с Благотворительным фондом Владимира Потанина. Конкурс «Ты в игре» направлен на выявление и поддержку креативных спортивных проектов, нацеленных на популяризацию массового спорта, здорового образа жизни, привлечение максимального количества россиян к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Первый конкурс объединил спортивных энтузиастов со всех регионов России, было подано 2608 заявок. Финалистами конкурса стали 10 проектов из Алтайского края, Иркутской, Орловской, Свердловской областей, Республик Крым и Саха (Якутия), Москвы и Санкт-Петербурга. Второй сезон конкурса «Ты в игре» стартует в октябре.

Участники Форума смогли ознакомиться с информацией о Годе науки и технологий, в рамках которого по всей стране проходят мероприятия с участием ведущих деятелей науки, запускаются образовательные платформы и конкурсы, а также посмотреть цикл видеороликов, посвящённых разработкам российских учёных. Особый акцент был сделан на описании совместного развития науки и спорта, так как целый ряд современных научных направлений, среди которых – генетика, новая медицина, диетология, фармакология, развитие технологий искусственного интеллекта и многие другие, помогают людям заботиться о своём теле и улучшать спортивные показатели.

Регулярные занятия физической культурой и спортом напрямую влияют на сохранение и укрепление здоровья людей. Поэтому приоритетная задача федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» – увеличение числа россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений, совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и кадров для отрасли.

Фото: Антон Кузнецов / ТАСС

Пресс-служба Минспорта России

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