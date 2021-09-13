Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор совершил рабочую поездку в Шарлыкский и Октябрьский районы Оренбуржья.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области побывал в рабочей поездке в Шарлыкском и Октябрьском районах региона.

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Сенатор принял участие во встрече с местными предпринимателями, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». В ходе конструктивного диалога были затронуты вопросы оказания субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки по программе льготного кредитования, консультативной и образовательной помощи, расширения возможностей с помощью цифровизации бизнеса и использования маркетплейсов.

На территории Шарлыкского и Октябрьского районов успешно реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения, открываются новые фельдшерско-акушерские пункты, проведена модернизация уже существующих ФАПов.

«В области идет активное обновление социально значимых объектов. Это дает дополнительный импульс позитивным изменениям, которые напрямую касаются всех жителей», — отметил сенатор.

В ходе поездки Андрей Шевченко посетил ключевые объекты системы здравоохранения в двух районах и побеседовал с медиками о задачах на текущий период и на перспективу, в частности, была затронута тема вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции.

В Октябрьском районе парламентарий также побывал на территории агропромышленного предприятия «Нива», специализирующегося на растениеводстве и животноводстве. Хозяйство стало в текущем году одним из победителей областного конкурса «Лидер экономики Оренбургской области».

Парламентарий подчеркнул особую важность сельскохозяйственного труда, который требует не только профессионализма, но и огромного терпения.

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