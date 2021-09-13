Л. Гумерова: В регионах страны планируется запустить пилотный проект, вводящий новую систему оплаты труда педагогов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала проект соответствующего постановления, разработанный Правительством Российской Федерации.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан рассказала, что в шести регионах страны — Белгородской Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях, Республике Мордовия, а также в Кировской области, — планируется запустить пилотный проект, который вводит новую систему оплаты труда педагогов. Проект соответствующего постановления подготовлен Правительством Российской Федерации.

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«Это очень долгожданный документ», — отметила сенатор. Она напомнила, что Совет Федерации еще в январе 2020 года принял Обращение к Правительству по вопросу установления единой системы оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций.

По словам Лилии Гумеровой, порой возникала странная ситуация, когда за один и тот же труд педагогов зарплата в том или ином учреждении даже в конкретном регионе могла отличаться в три-четыре, а то и в пять-шесть раз.

Второй важный момент – базовая часть в общей структуре оплаты труда составляла очень маленький объем, продолжила парламентарий. Лишь 17 субъектов РФ выполняли рекомендации Министерства просвещения о том, чтобы «база» была не менее 70 процентов в общей структуре. Как правило, стимулирующие выплаты оставались на усмотрение руководителя образовательного учреждения.

«Практически два года мы вместе с профильным ведомством, профсоюзами, экспертами, Министерством финансов и Министерством экономического развития, вели кропотливую работу для того, чтобы вместе договориться о подходах, которые нужно внедрить для того, чтобы, во‑первых, заработная плата была прозрачной, было понятно, как ее начисляют, и, во‑вторых, чтобы она была достойной», — сказала Лилия Гумерова.

«Мы пришли к консенсусу, договорились об основных подходах. Сегодня в качестве «пилота» в шести субъектах Российской Федерации эта система будет апробирована. И у нас есть информация, что еще целый ряд регионов выразили готовность участвовать в проекте», — сообщила сенатор.

Она отметила, что вопрос заработной платы напрямую связан с качеством воспитательно-образовательного процесса. По причине недостаточно высокой зарплаты потеряно много талантливых педагогов, которые ушли в другие сферы деятельности.

«Поэтому мы рассматриваем данный пилотный проект как очень большой, существенный шаг для того, чтобы по всей стране были установлены единые требования к зарплате педагогов, чтобы она была достойной, и действительно самые талантливые выпускники школ поступали в педагогические училища, институты, а затем оставались работать в профессии, и чтобы мы не потеряли наш «золотой фонд» учительства», — подчеркнула Лилия Гумерова.

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