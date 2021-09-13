Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Космодромы#Восточный#аэровокзал14.09.2021 01:30

Дизайнеры разработали облик аэровокзала космодрома Восточный

Роскосмос рассматривает облик аэровокзала для космодрома Восточный, который был создан АО «Крокус» (генподрядчик строительных работ). Об этом сообщили ТАСС в Госкорпорации.

«„Крокус“ разработал дизайн аэровокзала и представил его Госкорпорации „Роскосмос“. Сейчас рассматривается этот вариант облика», — отметили в госкорпорации.

На прошлой неделе генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин показал этот вариант облика аэровокзала президенту РФ Владимиру Путину, который посетил Восточный, где ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома.

Источник: ТАСС12 сентября 2021 года, 03:00

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