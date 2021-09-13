Г. Карелова: Четвертый Форум социальных инноваций регионов стал важным событием в России

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер Совета Федерации подвела итоги мероприятия.

Четвертый Форум социальных инноваций регионов стал важным событием в России, заявила заместитель Председателя Совета Федерации, заместитель председателя Организационного комитета Форума Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области подводя итоги мероприятия. Главная тема Форума «Социальная сфера: вызовы третьего тысячелетия».

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Вице-спикер Совета Федерации сообщила, что в работе Форума, который прошел с 9 по 11 сентября в Москве, приняло участие около 9 500 человек. Более 6 тысяч человек каждый день участвовали в его работе в режиме онлайн на сайте. Среди участников: сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, представители федеральных органов власти, субъектов Российской Федерации, социально ответственного бизнеса, добровольческого (волонтерского) движения, а также социальные работники, врачи, учителя, работники культуры, спорта.

Приветствие гостям и участникам Форума направили Президент России Владимир Путин и Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В рамках Форума состоялось 2 пленарных заседания, а его деловая программа включала 60 мероприятий: это пленарные заседания, стратегические и экспертные сессии, мастер-классы, семинары, открытые лекции и др. Вместе с российскими экспертами в них приняли участие эксперты из 15 стран, в том числе из США, Сингапура, Израиля, Сербии, Японии, Нидерландов, Финляндии, Швейцарии, Германии, Дании, Швеции, Италии, Франции, Великобритании.

Галина Карелова отметила, что в центре внимания участников Форума были вопросы, связанные с перспективами развития социальной сферы в постэпидемический период, охраной здоровья, модернизацией социальной инфраструктуры, изменениями на рынке труда, повышением качества и доступности социальных услуг, развитием волонтерского движения и другие.

Заместитель Председателя СФ обратила внимание, что на полях форума было подписано 31 соглашение о сотрудничестве в социальной сфере между министерствами, департаментами труда и соцзащиты регионов и государственными корпорациями, благотворительными, коммерческими и некоммерческими организациями. Состоялось более 70 презентаций инновационных социальных проектов. Проекты регионов были также продемонстрированы на выставке, которая прошла в интерактивном формате.

Галина Карелова также подчеркнула, что итогом Форума стали рекомендации в адрес законодателей, Правительства Российской Федерации, министерств и ведомств, органов государственной власти регионов.

«Новация четвертого Форума социальных инноваций — общественное обсуждение рекомендаций. Они были опубликованы на сайте, желающие могли предложить свои дополнения или корректировки. Многие поправки были учтены в итоговом документе», — рассказала сенатор.

«Авторитет этого мероприятия высок! Практически все предложения предыдущих форумов были реализованы. Надеемся, что и рекомендации четвертого Форума социальных инноваций регионов будут выполнены, и это будет содействовать повышению качества жизни граждан», — заключила Галина Карелова.

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