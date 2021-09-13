Source: Russia – Council of the Federation

В составе делегации Республики Алтай сенатор принял участие в мероприятии, прошедшем в Крыму.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай принял участие в мероприятиях фестиваля «Таврида.АРТ», прошедшего в Республике Крым.

Смотрите также

Сенатор рассказал, что алтайская делегация на фестивале состояла из семи человек. Они представляли различные направления: сферу культуру, медиа, волонтерское движение и др. «Ребята активные, целеустремленные, искренне переживают за регион, желают его развивать и делиться своим опытом с представителями других субъектов РФ», — сказал парламентарий.

Владимир Полетаев принял участие в мероприятиях фестиваля «Таврида.АРТ», прошедшего в Республике Крым

Владимир Полетаев отметил, что фестиваль – отличная возможность для молодых людей принять участие в новых проектах, услышать мнение экспертов, по‑настоящему проявить свой потенциал.

В рамках фестиваля также предусмотрена отдельная программа для выпускников программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

MIL OSI