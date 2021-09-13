В Кремле наградили российских паралимпийцев

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 13 сентября, в Москве в Большом Кремлёвском дворце состоялась церемония награждения чемпионов и призёров XVI Паралимпийских летних игр в Токио (Япония).

Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил государственные награды победителям Паралимпиады. Чемпионы были награждены орденами Дружбы, а пловец Денис Тарасов – орденом Почёта.

Серебряные и бронзовые призёры Игр были удостоены медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. А дзюдоистке Виктории Потаповой и стрелку Сергею Малышеву вручили орден Дружбы. Награды спортсмены получили из рук помощника Президента Игоря Левитина. В мероприятии принял участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

После церемоний вручения наград Владимир Путин провёл встречу с победителями и призёрами Паралимпийских игр.

«Для меня большая честь и удовольствие лично поздравить вас, победителей летней Паралимпиады в Токио, и вручить вам высокие награды Родины, – обратился Владимир Путин к спортсменам. – Вы заслужили их своими выдающимися спортивными достижениями, которые, безусловно, прославляют нашу страну, своим упорством, настойчивостью, мужеством, которые служат примером для миллионов людей».

«Наша команда стала зримым воплощением главной миссии паралимпийца: совершенствовать спортивное мастерство, вдохновлять и восхищать мир. Ваши выступления буквально, в полном смысле этого слова заряжают своей неукротимой энергией, мотивируют людей задуматься об истинных ценностях, имеют уникальную воодушевляющую силу. А ваши победы свидетельствуют о безупречной подготовке к важнейшим соревнованиям», – подчеркнул глава государства.

«Хочу ещё раз поблагодарить вас за ваше упорство и за тот неизменно победный настрой, с которым идёте по жизни, за ваш пример, который окрыляет тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. И за умение «держать удар» и верить в себя. Ваши достижения, мастерство безо всякого преувеличения можно назвать торжеством силы человеческого духа», – сказал Президент.

XVI Паралимпийские летние игры в Токио (Япония) проходили с 24 августа по 5 сентября. Российские спортсмены завоевали 118 медалей – 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых.

Фото: РИА Новости

Пресс-служба Минспорта России

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