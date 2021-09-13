Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#Первый канал#Вызов#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-1912.09.2021 23:30

Вызов. Первые в космосе. 2 серия

В новой серии реалити «Вызов. Первые в космосе» — третий этап кастинга. Это уникальное психологическое тестирование. При отборе настоящих космонавтов именно на этом этапе отсеивается наибольшее количество претендентов.

Режиссер фильма Клим Шипенко тоже должен пройти все испытания. Если его не выберут, на МКС отправится дублер. Дублера выбирают из четырех претендентов-операторов. В итоге проходит Алексей Дудин — оператор, снимавший фильм «Время первых».

На испытании вестибулярного аппарата выбывают две участницы. Теперь очередь углубленного медицинского тестирования в Волынской больнице. Девушки проходят эндоскопию, МРТ, многие другие обследования. К следующим этапам допущены только пять девушек.

Актриса Юлия Пересильд о токовых тестах у психологов: «Это очень крутая штука! Можно артистов проверять — врет или не врет, когда играет роль. Студентов в театральный вуз отбирать можно по вашим тестам. Сложно что-то прогнозировать, никогда не знаешь, как организм отреагирует на то или иное испытание. Но бояться бессмысленно».

Режиссер Клим Шипенко: «Мне сказали, что комбинезон космонавта дадут, только если я похудею. Что я собственно и сделаю, после того, как пройду медкомиссию. Каждый анализ, каждое обследование, каждая нагрузка — будь это барокамера, центрифуга, вестибулярный стул… Все это так или иначе препятствия. И организм реагирует по-разному. Интересно наблюдать за собственным организмом».

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