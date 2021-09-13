Военные учения «Запад-2021»

Source: President of Russia – Kremlin

Воинские формирования Вооружённых Сил Российской Федерации во взаимодействии с контингентами вооружённых сил Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии отрабатывают совместные действия по отражению наступления противника, ведению манёвренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.

Стратегические учения вооружённых сил России и Белоруссии проводятся раз в два года. В 2021 году практические действия войск (сил) проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на российской территории, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооружённых сил Белоруссии.

Всего в учениях «Запад-2021» принимает участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолётов и вертолётов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и миномётов, а также до 15 кораблей.

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