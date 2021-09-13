Б. Жамсуев в Агинском округе Забайкалья встретился с ветеранами

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречи в рамках рабочей поездки в регион.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель в верхней палате от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в ходе своей рабочей поездки в регион, встретился с ветеранами Агинского округа.

Смотрите также

В ходе встречи сенатор рассказал о своей работе в Совете Федерации, о результатах работы Дальневосточного экономического форума, поделился своим мнением о геополитической обстановке страны и перспективах развития Забайкальского края.

«Вы знаете, что благодаря инициативе Совета Федерации Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа и получили возможность пользоваться его преференциями. За последние три года Забайкальскому краю в рамках дальневосточной субсидии выделено более 10 миллиардов рублей, из которых 10 процентов или более 982 миллионов рублей выделено Агинскому Бурятскому округу на строительство и ремонт социальных объектов, приобретение квартир, автотранспортных средств, оборудования», — сказал Баир Жамсуев.

В рамках беседы сенатор подчеркнул, что тесно работает с правительством региона, регулярно проводит встречи с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым, с руководством Агинского Бурятского округа. «По приезду на родину, стараюсь собрать как можно больше информации о проблемах, которые волнуют жителей», — подчеркнул парламентарий.

MIL OSI