Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Скафандр#UNITY13.09.2021 19:35

Благотворительный фонд UNITY продолжит рисовать «Ракету» в Иркутске

Благотворительный фонд Unity в партнерстве с Госкорпорацией «Роскосмос» продолжает серию космических арт-проектов для детей с онкологическими заболеваниями в Иркутске. Вместе с художниками и волонтерами рисовать с ребятами будет космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.

История международных космических мастер-классов началась в России в 2017 году, когда дети с окнкологическими заболеваниями из 10 клиник, 4 городов России и США нарисовали вместе с космонавтами мечты на Скафандре «Победа». Скафандр «Победа» провел на борту Международной Космической Станции 136 дней и вернулся обратно, а космонавты и астронавты вдохновили детей на выздоровление из космоса. С каждым годом все больше городов и стран присоединяется к проекту. В апреле 2021 года следующий Скафандр «Мечтатель» унес к звездам рисунки детей с онкозаболеваниями из 20 городов и 10 стран. В России проект побывал в 10 городах — от Калининграда и до Благовещенска. Вместе с командой художников детям помогают мечтать космонавты и космические амбассадоры фонда UNITY.

В 2021 году мы благотворительный фонд UNITY запустил новый арт-проект «Ракета». В будущем рисунки детей с онкологическими заболеваниями из разных стран украсят перспективную российскую ракету. Этот проект важен тем, что положительные эмоции очень важны для тех, кто столкнулся с болезнью, а тема космоса никого не оставляет равнодушным. В понедельник, 13 сентября 2021 году, свои яркие мечты нарисовали дети, находящиеся на лечении в Иркутской государственной областной детской клинической больнице, а помогать им будет команда фонда и космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.

Завтра, 14 сентября, UNITY посетит Областной онкологический диспансер и проведет мастер-класс по арт-терапии с психологом для взрослых онкологических пациентов. Все пациенты смогут присоединиться к Онлайн Школе Качества Жизни UNITY для дальнейших занятий. Поддержку проекту в Иркутске оказали компания «МРТ-Эксперт» (Иркутск), «Бизнес-перевал» (Москва) и благотворительный фонд «Семья Прибайкалья» (Иркутск).

«Дети вдохновлены тем, что их рисунки полетят в космос вместе с рисунками других детей со всего мира. Возможность порисовать с настоящими космонавтами делает космос близким и помогает отвлечься от болезни», — подчеркнула президент фонда UNITY Алёна Кузьменко.

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который встречал скафандр «Мечтатель» на борту Международной космической станции, отметил, что международные проекты UNITY, сравнимы с МКС.

«И то, и другое — прекрасный пример того, как люди из разных городов и стран могут дружно и плодотворно работать вместе. Несмотря на различия, у нас очень много общих ценностей. Среди них — здоровье, творчество, освоение космоса», — говорит Сергей Кудь-Сверчков.

«Это наш первый визит в Иркутск. Мы рады, что рисунки маленьких Иркутян украсят ракету, а взрослые пациенты смогут присоединиться к онлайн-занятиям UNITY», — прокомментировал исполнительный директор фонда Евгения Фадеева.

Перед тем, как яркая ракета взмоет в воздух, команда соберёт мечты маленьких художников, сражающихся с онкозаболеваниями, из разных стран мира.

MIL OSI