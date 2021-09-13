А. Савин принял участие в работе конференции «Взгляд в будущее: актуальные вопросы воспитания и защиты детей»

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в Калуге с участием представителей федеральных и региональных органов власти.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области Александр Савин СавинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области в ходе поездки в регион принял участие в пленарном заседании научно-практической конференции «Взгляд в будущее: актуальные вопросы воспитания и защиты детей».

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Мероприятие прошло на площадке Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского. Инициаторами форума выступили Правительство Калужской области и калужская областная прокуратура.

В своем приветственном слове Александр Савин рассказал о приоритетном внимании, которое Совет Федерации уделяют вопросам защиты детей. Он отметил, что Председатель СФ Валентина Матвиенко возглавляет Совет при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детства.

Александр Савин в ходе поездки в регион принял участие в пленарном заседании научно-практической конференции «Взгляд в будущее: актуальные вопросы воспитания и защиты детей»

Парламентарий также проинформировал, что сенаторы 1 июня 2021 года, в День защиты детей, внесли в Государственную Думу законопроект «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О государственной помощи», предусматривающий сохранение мер социальной поддержки детей-инвалидов и несовершеннолетних граждан, которым назначена пенсия по случаю потери кормильца в период их временного трудоустройства, в виде сохранения социальной доплаты к пенсии.

В работе конференции приняли участие Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, губернатор региона Владислав Шапша, председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев, прокурор Калужской области Константин Жиляков, Митрополит Калужский и Боровский Климент, представители образовательных организаций, органов прокуратуры, педагогической и родительской общественности, волонтёры.

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