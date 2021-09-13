А. Майоров: В период осенней парламентской сессии мы должны обеспечить скорейшее принятие закона о семеноводстве

Source: Russia – Council of the Federation

Закон позволит повысить качество семян, сформировать прозрачный рынок в этой сфере и защитить интеллектуальные права селекционеров, отметил сенатор.

В период осенней парламентской сессии необходимо обеспечить скорейшее принятие федерального закона «О семеноводстве», заявил председатель Комитета по аграрно-промышленной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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По его словам, этот закон позволит повысить качество семенного материала, сформировать прозрачный рынок семян, защитить интеллектуальные права селекционеров.

В этой связи глава Комитета напомнил о поручении Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга о необходимости сопровождения этого проекта закона.

«Наш Комитет на своем заседании в апреле текущего года при рассмотрении текста законопроекта было принято решение о подготовке поправок в указанный проект, внесенный Правительством РФ, и создании временной рабочей группы по их подготовке», — отметил парламентарий.

Алексей Майоров уточнил, что в прилагаемых к указанному поручению информационных материалах приводится позиция ряда российских отраслевых объединений семеноводческой отрасли о необходимости серьезной доработки законопроекта в связи с тем, что в нем не учтены их замечания и предложения.

В этой связи с участием представителей Министерства сельского хозяйства России, Министерства науки и высшего образования РФ и Россельхознадзора, отраслевых научных организаций, союзов и ассоциаций, предприятий в мае состоялось заседание указанной рабочей группы, где были рассмотрены их предложения по поправкам к законопроекту.

Как рассказал парламентарий, по итогам обсуждения были подготовлены соответствующие поправки и направлены сенаторами в установленные сроки в Государственную Думу. «Эти изменения направлены на совершенствование терминологии, положений о федеральном государственном контроле (надзоре) в области семеноводства, о порядке испытаний сортов и гибридов и внесении в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, а также о функционировании информационной системы в сфере семеноводства», — сказал он.

Сенатор также проинформировал, что в соответствии с поручением первого заместителя Председателя Совета Федерации Андрея Яцкина ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области члены Комитета в период с июня до начала осенней сессии 2021 г. провели в регионах, представителями которых они являются, рабочие совещания по совершенствованию законодательного регулирования развития селекции и семеноводства. «Итоги этих совещаний и высказанные предложения будут рассмотрены на заседании «круглого стола» на тему «О совершенствовании законодательного обеспечения развития селекции и семеноводства в Российской Федерации», которое состоится 21 сентября этого г. в соответствии с Планом мероприятий нашей палаты на осеннюю сессию», — сообщил Алексей Майоров.

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