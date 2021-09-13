А. Кутепов предлагает установить для резидентов ОЭЗ технико-внедренческого типа пониженный тариф по уплате страховых взносов

Source: Russia – Council of the Federation

Соответствующий законопроект сенатор вносит в нижнюю палату.

Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга разработал поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие для резидентов особых экономических зон технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) пониженный тариф по уплате страховых взносов в совокупном размере 7,6 проц. сроком на 10 лет.

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«На сегодняшний день льгота по уплате страховых взносов по ставке 7,6 процента установлена только для резидентов ОЭЗ, работающих в ИТ-сфере. При этом не все инновационные компании в ИТ-сфере могут воспользоваться указанными мерами поддержки в связи с несоответствием критерию по обеспечению выручки в объеме не менее 90 процентов в сумме всех доходов организации от разработки и продажи программного обеспечения и лицензий к ним», — пояснил сенатор.

По его словам, без поддержки в части льгот по страховым взносам остались и высокотехнологичные компании. «ОЭЗ ТВТ развивают проекты в таких инновационных сферах как робототехника, микроэлектроника, беспилотные аппараты, биомедицина, фармацевтика, биоинженерия и других, то есть в сферах, в которых требуется срочная организация внутреннего производства. Постепенное повышение эффективности инновационной деятельности на территории ОЭЗ ТВТ позволяет говорить о том, что развитие ОЭЗ данного типа представляет собой приоритетный инструмент реализации государственной инновационной политики».

Текущая структура действующих налоговых льгот ОЭЗ ТВТ направлена преимущественно на стимулирование материального производства, а не на разработки, считает сенатор. «Специфика организаций, осуществляющих деятельность в ОЭЗ ТВТ состоит в том, что основными затратами для них является затраты на оплату труда. В силу подобной специфики деятельности компании-резиденты привлекают квалифицированный и высокооплачиваемый персонал, таким образом, увеличивая расходы на формирование фонда оплаты труда по сравнению с компаниями-резидентами других типов особых экономических зон».

Законопроект, отметил Андрей Кутепов, позволит обеспечить дальнейшее развитие института ОЭЗ ТВТ, привлечение частных инвестиций в эту сферу экономики, сократит отток высококвалифицированных кадров, а также будет способствовать развитию стратегических отраслей экономики РФ.

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