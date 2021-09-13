А. Климов выступил на брифинге «Русский мир накануне выборов в Государственную Думу. Неделя до единого дня голосования»

Source: Russia – Council of the Federation

За границей находятся несколько миллионов лиц с российскими паспортами, то есть речь идет о большом числе людей, которые вовлечены в нашу общественно-политическую жизнь, отметил сенатор.

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, член Комитета СФ по международным делам Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края выступил на онлайн-брифинге «Русский мир накануне выборов в Государственную Думу. Неделя до единого дня голосования». Мероприятие прошло в формате видеомоста Москва – Ереван – Нур-Султан – Бишкек.

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Сенатор отметил, что «глобальный русский мир» за рубежом составляет примерно 60 млн человек, при этом русскоговорящих значительно больше — около 250 млн человек.

«Лиц с российскими паспортами, кого мы называем «сограждане», за границей — примерно 5–6 миллионов человек на постоянном, временном или кратковременном пребывании. То есть речь идет о достаточно большом числе людей, которые так или иначе вовлечены в нашу общественно-политическую жизнь», — сказал Андрей Климов. В этой связи парламентарий напомнил, что все они могут в полном объеме принять участие в выборах.

Сенатор подчеркнул, что предстоящее парламентские выборы — первые после вступления в силу Конституции РФ в ее новой редакции. «В результате Государственная Дума получит гораздо более серьезные полномочия».

Андрей Климов также сообщил, что есть достоверная информация о планах наших зарубежных оппонентов по дискредитации российских выборов. «И если раньше они активно пользовались своими возможностями на территории Российской Федерации, то после принятия целой серии законов, инициированных Временной комиссией СФ, эти возможности у них резко уменьшились».

По мнению сенатора, из‑за этого оппоненты изменили свои планы. «Теперь, по их сценарию, основные события должны происходить за рубежом, поскольку там есть русскоговорящая публика. И там можно создать разного рода скандальные ситуации, которые затем можно подавать для дискредитации выборов в России».

Парламентарий отметил, что в разных странах уже фиксировались факты, когда иностранные силы, используя свое влияние на диаспоры соответствующих государств, фактически вмешивались в выборы на их исторических родинах. «Эти угрозы на самом деле вполне реальны», — считает Андрей Климов.

В ходе мероприятия также затрагивались особенности голосования с учетом карантинных ограничений, темы трудовых мигрантов в Российской Федерации, сохранения русского языка за рубежом и исторической памяти — среди представителей молодежи.

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