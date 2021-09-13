А. Акимов: Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока требует дополнительной государственной поддержки

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание рабочей группы по вопросам социально-экономического развития Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.

Заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, руководитель рабочей группы по вопросам социально-экономического развития Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации Александр Акимов, АкимовАлександр Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия) член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Григорий Ледков, ЛедковГригорий Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Денис Гусев, ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа член Комитета СФ по международным делам Анна Отке ОткеАнна Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Чукотского автономного округа и член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Елена Шумилова ШумиловаЕлена Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми приняли участие в заседании рабочей группы по вопросам социально-экономического развития Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.

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Состоялось обсуждение промежуточных итогов работы межведомственной рабочей группы по вопросам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в части северного оленеводства и традиционного рыболовства, а также вопроса об итогах разработки плана мероприятий по реализации «Программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации».

Кроме того, рассмотрены вопросы традиционной охоты и охотничьего хозяйства коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Также была затронута тема об итогах Этнологической экспертизы факторов, обеспечивающих устойчивое развитие коренных малочисленных народов Таймыра.

Помимо сенаторов РФ в мероприятии приняли участие статс-секретарь — заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Анна Котова, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук, заместитель директора Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Андрей Захаров, заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Надежда Дурыгина, начальник Управления государственной политики в сфере межнациональных отношений Федерального агентства по делам национальностей Тимур Цыбиков.

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