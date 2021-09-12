13 сентября Президент совершит рабочую поездку в Нижегородскую область

Source: President of Russia – Kremlin

13 сентября Владимир Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдёт основной этап совместного стратегического учения вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».

В ходе основного этапа воинские формирования Вооружённых Сил Российской Федерации во взаимодействии с воинскими контингентами вооружённых сил Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению манёвренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.

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