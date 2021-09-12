Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата12.09.2021 11:01

115 лет со дня рождения Александра Максимовича Макарова

Сегодня, 12 сентября 2021 года, исполняется 115 лет со дня рождения организатора производства изделий ракетно-космической техники, дважды Героя Социалистического Труда Александра Максимовича Макарова.

Окончил Ростовский механический институт инженеров путей сообщения: специальность «теплоэнергетика» (1933 г.); профессор ДГУ. Работал: в 1933-1935 гг. — заместитель директора НИИ, г. Ростов-на-Дону; в 1935-1938 гг. — директор авторемонтной станции, г. Ростов-на-Дону; в 1938-1939 гг. — директор Могилёвского авторемонтного завода имени С.М. Кирова; в 1939-1940 гг. — директор завода «Красная Этна», г. Горький; в 1942-1943 гг. — директор завода малолитражных двигателей, г. Петропавловск; в 1948-1954 гг. — директор мотоциклетного завода, г. Ирбит Свердловской обл., начальник производства Днепропетровского автозавода; в 1954-1961 гг. — начальник производства, главный инженер — зам. директора завода п/я 186, г. Днепропетровск.

С 1961 по 1966 гг. — директор Государственного союзного завода № 586, г. Днепропетровск; с 1966 по 1978 гг. — директор Южного машиностроительного завода. В 1978-1986 гг. — генеральный директор ПО «Южный машиностроительный завод», г. Днепропетровск.

Внес вклад в становление и развитие производства ракетно-космической техники, поставив на поток производство межконтинентальные баллистические ракеты. Работал в ракетно-космической отрасли с момента становления отрасли, руководил созданием и освоением ракетного производства всех типов ракет разработки ОКБ № 586 (ГКБ «Южное» им. М.К. Янгеля). При нем ЮМЗ превратился в мощный производственный комплекс, обеспечивающий изготовление основных систем и агрегатов ракет, всесторонние их испытания.

Лауреат Ленинской (1966 г.) и Государственной (1981 г.) премий СССР, премии им. академика М.К. Янгеля (1980 г.). Награжден орденами Ленина (1959, 1961, 1966, 1969, 1976 гг.) и многими другими наградами. «Заслуженный машиностроитель УССР» (1981 г.). Почетный гражданин г. Днепропетровска.

Выдающийся организатор и руководитель космического производства Александр Максимович Макаров скончался 9 октября 1999 года Похоронен на Запорожском кладбище г. Днепропетровска (Украина).

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