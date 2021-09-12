Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Русский космос#МАКС#МАКС-202112.09.2021 18:30

На просторах МАКС-2021

Свои разработки на аэрокосмический форум привезли более 20 ведущих предприятий Роскосмоса. «Космическая» экспозиция вызвала большой интерес посетителей, не утратив своего колорита даже на фоне ажиотажа вокруг масштабной премьеры истребителя «Шах и мат» (Cheсkmate).

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва в представлении не нуждается. В этот раз — в дополнение к макетам космической техники, в частности перспективного транспортного корабля «Орёл» и модуля «Наука», — предприятие показало специальный тренажер «Одиссей». Благодаря виртуальной реальности в нем можно ощутить себя выходящим в открытое космическое пространство.

Другой интересный тренажер представил Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. С его помощью гости авиасалона могли почувствовать себя в кресле пилота корабля «Союз МС». Именно на таком устройстве космонавты отрабатывают режимы ручного сближения, причаливания и стыковки во время предстартовой подготовки. Поскольку тренажер мобильный, он позволяет проводить тренировки вдали от ЦПК, например на Байконуре, где нет полноразмерного макета корабля. «Это важный и нужный инструмент, — объяснял посетителям космонавт Сергей Кудь-Сверчков, представлявший ЦПК на выставке. — Его ручки управления аналогичны настоящим в реальном корабле, а математические модели очень качественно имитируют на экранах мониторов настоящий полет».

Дальний угол павильона Роскосмоса занимали модели ракет-носителей от Центра имени М. В. Хруничева. Среди новинок можно было заметить макет модернизированной ракеты «Ангара-А5М» и носителя тяжелого класса повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В», а также разгонного блока «Бриз-М», адаптированного для этих средств выведения. В качестве перспективных разработок предприятие показало макет кислородно-водородного разгонного блока КВТК, который должен существенно увеличить грузоподъемность ракет семейства «Ангара-А5».

Такая разная тяга

Неоспоримый факт: ни одна ракета не полетит без двигателей. Их созданием в нашей стране занимается холдинг, объединивший ведущих двигателестроителей во главе с НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко (Химки). В эту структуру входят: предприятие «Протон-ПМ» (Пермь), которое серийно производит двигатели РД-276 для ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» и участвует в кооперации по выпуску кислородно-керосинового двигателя нового поколения РД-191; Конструкторское бюро химавтоматики (Воронеж), разработчик и изготовитель двигателей для верхних ступеней ракет «Союз» и «Ангара», а также водородного двигателяРД-0146; НИИ машиностроения (Нижняя Салда), разработчик и изготовитель ракетных двигателей малой тяги и двигательных установок космических аппаратов; ОКБ «Факел» (Калининград), создатель электроракетных двигателей, и КБ химмаш имени А. М. Исаева (г. Королёв), изготовитель однокомпонентных двигателей малой мощности.

Среди представленных разработок можно было увидеть макеты двигателей: РД-171 (на его основе создается двигатель РД-171МВ для новой ракеты «Союз-5»), РД-191 для «Ангары», а также экспортируемых в США РД-180 и РД-181 (используются на первых ступенях ракет-­носителей «Атлас-5» и «Антарес»).

Директор НИИмаш из города Нижняя Салда Елена Матвеева лично представляла свое предприятие на МАКСе.

«Мы показываем на авиасалоне три двигателя, — оживленно рассказывала она. — Первый „ашка шестнадцатая“ (11д428А-16) — 300-граммовый двигатель для ориентации и стабилизации „Союзов“, „Прогрессов“ и других аппаратов. Такие же двигатели стоят на „Науке“. Их произведено уже более двух тысяч. Второй двигатель (МВСК-02) предназначен для „Орла“. Он уже прошел практически все испытания, и сейчас мы готовим к поставке заказчику первую летную партию. И третий наш, самый маленький двигатель — 14Ц71001 — предназначен для мини- и микроспутников».

Экспонаты ОКБ «Факел», тоже входящего в интегрированную двигателестроительную структуру, демонстрировал генеральный конструктор Евгений Космодемьянский:

«Прежде всего, это электрореактивный двигатель СПД-50М. Его мы активно производим и продали, в том числе за рубеж, сотни таких двигателей. Представляем также уже отработанные и востребованные у нас и за рубежом двигатели СПД-70, СПД-100. А СПД-140 мы производим в экспортном варианте, и уже около 40 таких двигателей эксплуатируются на зарубежных космических аппаратах. Еще мы привезли макет космического аппарата формата „кубсат“. На нем будем отрабатывать технологии создания двигателя с очень малым потреблением электроэнергии — порядка десятков ватт. К созданию этого аппарата мы планируем привлекать студентов и рассчитываем, что в 2022–2023 гг. он будет на орбите».

Что показали испытания

Современная космическая техника становится все сложнее и требует всевозможных наземных испытаний, прежде чем отправиться на орбиту или в дальний космос. На заре космической эры, в 1949 г., по инициативе С. П. Королёва недалеко от Загорска (ныне — Сергиев Посад) был образован испытательный центр, где проверялась работоспособность ракет, начиная со знаменитой Р-1. В настоящее время это предприятие носит название Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.

Генеральный директор НИЦ РКП Николай Петрович Сизяков поделился информацией, чем занимается предприятие и что решило показать на авиасалоне:

«…сейчас мы готовимся к испытаниям космического аппарата в камере ВК-600/300, имитирующей условия реального космоса: вакуум, нагрев до 450°С, освещенность солнцем, а также охлаждение до минус 200°С. Еще один стенд сейчас готовим к испытаниям водородно-кислородного двигателя РД0146. Все испытания должны завершить к августу 2023 г.».

Макет вакуумной камеры ВК-600/300, о которой рассказал глава предприятия, был представлен на выставке.

Еще один интересный экспонат — опытный образец высокодинамичного силоизмерительного устройства (СИУИ-1500). «Это наше изобретение, — не без гордости заметил заместитель гендиректора по стендовой базе Владимир Борисов. — Обычно тяга двигателя определяется расчетом по расходу топлива, давлению в камере сгорания. Наше устройство позволяет измерять тягу двигателей напрямую, причем не только на стационарных, но и на импульсных режимах работы двигателя с большой точностью. Это устройство запатентовано. Иностранцы, в частности китайцы, им очень заинтересовались».

Космические сервисы для человека

На стенде холдинга «Российские космические системы» (РКС), пожалуй, самых внушительных размеров, можно было ознакомиться с новейшими технологиями космического приборостроения и аналитическими сервисами, основанными на использовании информации, получаемой от космических систем навигации, связи и т. д. Посетителям в наглядной и увлекательной форме демонстрировали весь «жизненный» цикл «космической» информации: от зарождения идеи по созданию нового аппарата до управления орбитальной группировкой спутников, получения данных, их нейросетевой обработки и вариантов конечного применения.

«На МАКС-2021 мы представляем крупный российский приборостроительный холдинг, который обеспечивает независимость отечественной экономики в области электроники, — отметил гендиректор РКС Андрей Тюлин. — В РКС организовано поточное серийное роботизированное производство компонентов и унифицированной аппаратуры. Холдинг также активно участвует в формировании рынка прикладных цифровых сервисов для человека».

Луна, Марс, далее везде…

НПО имени С. А.Лавочкина — ведущее предприятие России по созданию лунных и межпланетных станций, научных спутников и разгонных блоков серии «Фрегат». Возле стенда со знакомой символикой мы побеседовали с гендиректором этого уникального предприятия Владимиром Колмыковым.

«Здесь мы впервые представляем макет уже действующего два года на орбите аппарата „Спектр-РГ“ и макет уже отлетавшего аппарата „Спектр-Р“, — рассказал он. — На стенде также представлены макеты наших лунных аппаратов — „Луна-25“ и „Луна-27“. Здесь же макеты посадочной платформы и марсохода проекта Exomars, которые полетят к Марсу в следующем году. В центре нашего стенда можно разглядеть макет обтекателя ракеты-носителя „Союз-2“ с размещенным под ним разгонным блоком „Фрегат“. Это один из лучших разгонных блоков в мире по точности выведения спутников на орбиту. Мы создаем его в трех модификациях: „Фрегат-М“, „Фрегат-СБ“ и „Фрегат-СБУ“. Каждую из них мы можем легко подстраивать под конкретные задачи. Сейчас мы адаптируем „Фрегат-СБУ“ со сбрасываемым торовым топливным баком под перспективную ракету „Союз-5“. Эта разработка намного увеличит массу полезного груза, выводимую на геостационарную орбиту».

Спутники из Красноярска

Привлекал внимание посетителей и стенд «Информационных спутниковых систем» имени академика М. Ф. Решетнёва, еще одного ведущего в стране изготовителя космических аппаратов.

«Хозяйничал» на нем гендиректор ИСС Николай Тестоедов. «Традиционно на МАКСе мы представляем свои „визитные карточки“. В этот раз макеты аппаратов „Глонасс-К1“ и спутниковой платформы „Экспресс-1000“, — охотно пояснил он. — Впервые привезли макет космического аппарата группировки „интернета-вещей“ „Марафон“, входящей в программу „Сфера“. Мы уже полтора года работаем в инициативном порядке по этой теме: сделали аванпроект, разработали конфигурацию, подготовили производственную линейку, обучили специалистов. Если контракт с Роскосмосом будет заключен, то в течение полутора лет полетит первый аппарат, а в следующие полгода полетят еще пять аппаратов. По результатам испытаний будет принято решение о серийном производстве».

Плазмотроны и ионные двигатели

Исследовательский центр имени М. В. Келдыша известен созданием системы залпового огня «Катюша», двигателя ракетного самолета Би-1 и аппаратуры для многих космических программ. В XXI веке предприятие ведет разработку электроракетных двигателей и плазмотронов, участвует в проекте космического ядерного буксира, создает сложные наноматериалы и покрытия. На МАКСе Центр показал электродуговые подогреватели (плазмотроны) для испытаний высокотемпературных материалов, используемых в космической технике.

«Наши плазмотроны мощностью от 4 до 20 мегаватт максимально имитируют воздействие атмосферы на теплозащитные покрытия летательных аппаратов, — увлеченно рассказывал представитель Центра Келдыша, кандидат технических наук Алан Козаев. — Кроме плазмотронов, мы представляем электроракетный ионный двигатель с удельным импульсом до 4500 секунд. Он уже прошел экспериментальную отработку».

Свои технологии

Московское НПО «Техномаш» — головное предприятие Роскосмоса по технологическому обеспечению создания ракетно-космической техники. Разговор на стенде компании с гендиректором Юрием Власовым зашел о необходимости обладания собственным промышленным потенциалом для развития отрасли.

«„Техномаш“ обеспечивает нашу промышленность теми технологиями, тем оборудованием, которые невозможно по тем или иным причинам купить за рубежом, — отметил руководитель. — К сожалению, на салоне мы можем представить лишь небольшую часть наших разработок. Например, уникальные головки ГСК-2, ГНС 25-45 и УППТ-1 для сварки труб различных диаметров в труднодоступных местах. Они обеспечивают высокое качество сварного шва без опасения повреждения соседних устройств или оборудования».

Скафандры и костюмы

НПО «Звезда» — предприятие, которое не входит в структуру Роскосмоса, но без которого трудно представить себе космическую отрасль. Одно из немногих в мире, оно занимается производством космических и авиационных систем жизнеобеспечения: скафандров, катапультных кресел, противоперегрузочных костюмов для летчиков.

Об экспонатах, показанных на авиасалоне, рассказал гендиректор и генконструктор предприятия Сергей Поздняков: «Мы представляем новую версию амортизационного кресла „Чегет“ для космонавтов, а также две модификации спасательных скафандров „Сокол-М“. Их принципиальное отличие от существующей модели („Сокол-КВ2“. — Ред.) в многоразовости. У них полиуретановые, а не резиновые герметичные оболочки. В одной модификации в качестве застежки использована гермомолния, а в другой — жесткий разъем по поясу, наша оригинальная разработка. Именно это решение предпочтительнее, так как молния не очень надежна, ее сложно разместить так, чтобы космонавту было удобно пользоваться. Скафандр с поясным разъемом нам представляется более надежным и дешевым.

Были соображения, что жесткая конструкция будет мешать во время пребывания человека в кресле, но мы провели эргономическую оценку, и наши опасения не подтвердились. В случае чего всегда можно вернуться как к идее с гермомолнией, так и к традиционной конструкции с „аппендиксом“, которая сейчас применяется в „Соколе-КВ2“. Скафандры „Сокол М“ мы будем делать нескольких размеров: они легко подгоняются под рост человека и смогут использоваться до десяти раз.

Кроме того, мы разработали вентиляционный костюм, который надевается под скафандр. На случай посадки спускаемого аппарата при отрицательных температурах мы сконструировали и здесь представляем новый теплозащитный костюм ТЗК-14М. В нем используются современные ткани, у него значительно улучшенная теплозащита. А на случай посадки на воду мы разработали для космонавтов совершенно новый гидрокостюм „Форель М“. В нем применены герметичная молния, специальные хитрые перчатки, позволяющие их расстегнуть и вытащить руки.

Все наши перспективные разработки планируем применять для полетов на новом корабле „Орёл“. Не исключено, что вариант нового „Сокола-М“ будем использовать и на „Союзе МС“».

Русский космос, Игорь Маринин

MIL OSI