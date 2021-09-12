Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#РИА Новости#МКС#Пилотируемая космонавтика12.09.2021 21:41

Комиссия стран-участниц МКС: станция сможет работать после 2024 года

Комиссия по безопасности стран-участниц проекта Международной космической станции (МКС) решила рекомендовать правительствам стран продлить эксплуатацию МКС после 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.

«Обсуждение вопросов, касающихся продления эксплуатации МКС, состоялось в ходе проведения очередного заседания комиссии по безопасности» в начале сентября в дистанционном формате. Участники комиссии — представители стран-участников программы МКС — обсудили текущее состояние станции и пришли к общему мнению: при постоянном надлежащем техническом обслуживании МКС рекомендовать продолжить выполнять возлагаемые на нее задачи на орбите после 2024 года”, — рассказали в пресс-службе.

Участники заседания также договорились продолжить работу по согласованию продления срока эксплуатации станции с соответствующими государственными структурами, отметили в госкорпорации.

В настоящее время сроком завершения эксплуатации станции определен 2024 год, однако обсуждается возможность продления ее работы до 2028-го, а, возможно, и до 2032 года.

Источник: РИА Новости9 сентября 2021 года, 03:17

MIL OSI