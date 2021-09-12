Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации приняла участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к памятной дате Санкт-Петербурга — Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга обратилась с приветствием к участникам торжественных мероприятий, приуроченных к памятной дате Санкт-Петербурга — Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Смотрите также

В торжествах приняли участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, БегловАлександр ДмитриевичГубернатор Санкт-Петербурга представители духовенства, жители города Санкт-Петербурга.

По словам Валентины Матвиенко, сегодняшний день — своего рода кульминация масштабной программы празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского, которая проходила по всей нашей стране.

«Великий князь Александр Ярославич — это яркий пример исторической личности, почитаемой и при жизни, и во времена Ивана Грозного, когда он был причислен к лику святых, и в петровскую эпоху, в советское время, и в наши дни. Это великий полководец, дипломат, политик и великий патриот, которого справедливо называют родоначальником возрождения Руси», — сказала Валентина Матвиенко.

Она отметила, что в Санкт-Петербурге, несмотря на трудные и сложные времена были бережно сохранены мощи святого и благоверного князя, а в 1989 году они были торжественно возвращены Русской Православной Церкви.

Валентина Матвиенко приняла участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к памятной дате Санкт-Петербурга — Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского

1 из 6

Валентина Матвиенко приняла участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к памятной дате Санкт-Петербурга — Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского

2 из 6

Валентина Матвиенко приняла участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к памятной дате Санкт-Петербурга — Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского

3 из 6

Валентина Матвиенко приняла участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к памятной дате Санкт-Петербурга — Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского

4 из 6

Валентина Матвиенко приняла участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к памятной дате Санкт-Петербурга — Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского

5 из 6

Валентина Матвиенко приняла участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к памятной дате Санкт-Петербурга — Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского

6 из 6

Валентина Матвиенко напомнила, что нынешние сентябрьские дни отмечены не только торжествами в честь великого сына Древней Руси, но и скорбными воспоминаниями о том, что ровно восемьдесят лет назад вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо фашистской блокады.

«Сегодня, к сожалению, продолжаются попытки искажения самых разных эпох российской истории – от древней Руси до нынешних времен. Наш долг – сохранить честную и объективную правду о прошлом и передать ее будущим поколениям», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Праздничные мероприятия состоялись на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге. Участники возложили цветы к памятнику князю Александру Невскому, поздравили ветеранов Великой Отечественной войны – кавалеров ордена Александра Невского. Прошел парад роты почетного караула и курсантов военных училищ Санкт-Петербурга.

MIL OSI