Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#OneWeb#НПО Лавочкина#ъ12.09.2021 07:02

Второй стартовый день на Байконуре

Сегодня, 12 сентября 2021 года, совместный расчет дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» приступил к работам по графику второго стартового дня в рамках миссии OneWeb № 36. С утра здесь находятся руководители предприятий-производителей космической техники, представители руководства Госкорпорации «Роскосмос», компаний «Главкосмос» и OneWeb.

Накануне состоялся вывоз ракеты космического назначения «Союз-2.1б» на стартовый комплекс площадки № 31 космодрома Байконур. Специалисты предприятий Роскосмоса провели работы по графику первого стартового дня. Сегодня активная фаза подготовки к пуску, который запланирован на 14 сентября, продолжается.

На стартовом комплексе «Восток» планируется провести контрольный набор стартовой готовности разгонного блока «Фрегат», а также работы по режиму «Технологическая предпусковая подготовка». Во второй половине дня пройдут генеральные испытания, в ходе которых имитируется старт и полет ракеты-носителя, затем будет проведен анализ телеметрической информации.

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Разгонный блок «Фрегат» производства Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению одного или нескольких космических аппаратов на рабочие орбиты или отлетные от Земли траектории. Весь процесс выведения осуществляется автономно, без вмешательства с Земли. Высочайшая надежность, возможность запуска с четырех космодромов и, практически, идеальная точность выведения, дают разгонному блоку неоспоримые конкурентные преимущества над мировыми аналогами.

Основой конструктивно-компоновочной схемы разгонного блока является блок баков, построенный по моноблочной несущей схеме. Он имеет торосферическую конфигурацию, состоящую из шести сваренных между собой сферических емкостей, разделенных сферическими донышками. Четыре из них являются баками окислителя и горючего, две ёмкости являются отсеками для размещения бортовых приборов и оборудования.

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