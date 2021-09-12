Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астероид#Астрономия12.09.2021 14:45

Астероид Штейнс

Довольно часто открытые астероиды по форме напоминают какой-нибудь предмет, плод или кристалл. Например, астероид Гектор имеет необычную форму гантели. Астероид Эрос имеет вытянутую форму и похож на орех арахиса. А вот сфотографированный с близкого расстояния в 2008 году зондом «Розетта» астероид Штейнс похож на ромбовидный кристалл.

Астероид открыл в 1969 году советский астроном Николай Черных в Крымской астрофизической обсерватории и назвал его в честь советского астронома Карла Штейнса. В 1983 году астероид был включён в каталог малых планет под номером 2867 Steins. Орбита Штейнса не выделяется среди орбит объектов Главного пояса. Максимальное расстояние до Солнца составляет 2,71 а. е., минимальное — 2,02 а. е.

В 2004 году автоматическая межпланетная станция «Розетта» Европейского космического агентства и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США была запущена для исследования кометы Чурюмова-Герасименко. Астероид Штейнс исследовался станцией попутно. В сентябре 2008 года аппарат пролетел в 800 км от астероида, передав на Землю снимки. Как оказалось, этот астероид с размерами от 6,6×5,8×4,4 км имеет на своей поверхности 23 кратера диаметром от 200 метров до 2 км.

В 2012 году рабочая группа Международного астрономического союза по номенклатуре объявила о системе наименований структур рельефа на Штейне. Так как форма астероида напоминает кристалл, то для ударных структур — кратеров были утверждены названия драгоценных и полудрагоценных камней: изумруд, аквамарин, александрит, сапфир, турмалин и другие. Самый крупный кратер диаметром 2,1 км был назван именем самого твёрдого на Земле минерала — алмаза. Кроме него, на астероиде было обнаружено ещё три кратера, диаметром более одного километра. Их назвали: Циркон, Хризоберилл и Оникс. Почти лишённая кратеров равнина в южном полушарии астероида получила название Область Черных в честь первооткрывателя астероида.

Для учёных остаётся загадкой, как астероид, имея несколько ударных кратеров по размеру соизмеримых с его габаритами, не разрушился при столкновении.

Источник: Московский планетарий

MIL OSI