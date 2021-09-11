Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#УКВЗ#диверсификация11.09.2021 09:48

Трамваи производства УКВЗ выходят на маршруты в Таганроге

Трамвайные вагоны производства Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») поступили в город Таганрог и отправляются на городские маршруты.

В Таганроге возобновляется трамвайное движение по обновленному участку путей. На городские маршруты выйдут трамвайные вагоны производства УКВЗ. Усть-Катавский вагоностроительный завод является контрактным партнером ООО «Синара-Городские Транспортные Решения Таганрог» («Синара-ГТР Таганрог») по производству трамвайных вагонов в рамках концессионного соглашения.

Комплексная городская трамвайная концессия между «Синара-ГТР Таганрог» и Муниципальным образованием «Город Таганрог» предполагает полную замену трамвайной сети и сопутствующей инфраструктуры, а также закупку нового, современного подвижного состава для города. В текущем году УКВЗ произведет для Таганрога 10 трамвайных вагонов модели 71-628. Это современные, полностью низкопольные трамваи, отличающиеся уникальными конструкционными и технологическими особенностями, надежные и бесшумные. В Таганроге уже находятся 7 вагонов производства УКВЗ, которые сейчас проходят установленные процедуры обкатки.

В 2022 году в УКВЗ будет произведено еще 50 вагонов модели 71-628 для Таганрога. Таким образом для обновления трамвайного парка города будет построено 60 вагонов.

В пятницу, 10 сентября 2021 года, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко совершила поездку на новом трамвае УКВЗ, дав старт трамвайному движению в Таганроге после первого этапа модернизации городской транспортной инфраструктуры.

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