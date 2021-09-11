Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#НПО Лавочкина11.09.2021 11:43

Семен Алексеевич Лавочкин – выдающийся создатель авиационной и ракетной техники

Сегодня, 11 сентября 2021 года, исполняется 121 год со дня рождения выдающегося конструктора авиационной и ракетной техники Семёна Алексеевича Лавочкина. Память о нем живет не только в названии предприятия Роскосмоса, но и в сердцах уже многих поколений «лавочкинцев».

Семен Алексеевич Лавочкин — яркий пример человека широкой эрудиции, высококлассного специалиста и руководителя. Обоснованно-новаторский стиль работы, поощряемый Семеном Алексеевичем, стал «визитной карточкой» возглавляемого им конструкторского коллектива.

За два десятилетия (с 1939 г. по 1960 г.) возглавляемое Семеном Лавочкиным опытно-конструкторское бюро из небольшой группы конструкторов превратилось в одно из крупнейших и лучших авиационно-ракетных КБ страны. Под руководством Семена Алексеевича Лавочкина были разработаны и построены более 30-ти типов самолетов, из которых 10 выпускались серийно, и более 20-ти типов беспилотных летательных аппаратов. Многие из этих образцов имели приоритетное значение для обороны страны.

Богатейший опыт, накопленный за десятилетия космической деятельности сменяющими друг друга поколениями «лавочкинцев», высочайший интеллектуальный потенциал современной «проектно-конструкторской школы С.А. Лавочкина», развитой его последователями Г.Н. Бабакиным, С.С. Крюковым, В.М. Ковтуненко, С.Д. Куликовым и др. и ныне активно задействованы по многим основным направлениям Федеральной космической программы.

За всеми успехами Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина (сегодня входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), ее современными достижениями и уверенными позициями в отрасли стоит колоссальный труд и высокий профессионализм основателя самобытного конструкторского коллектива. Более 80 лет назад был заложен прочный фундамент профессиональных знаний и пройден немалый путь: от становления предприятия, внедрения новаторских конструкторских решений до реалий сложнейшей техники. Весь трудовой и жизненный путь С.А. Лавочкина — пример добросовестного служения Родине.

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Семен Лавочкин — генерал-майор инженерно-авиационной службы (1944 г.), дважды Герой Социалистического Труда (1943, 1956 гг.), лауреат Государственной премии СССР (1941, 1943, 1946, 1948 гг.). Награжден тремя орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Суворова 1-й и 2-й степени, медалями.

Имя Лавочкина носит научно-производственное объединение, образованное на базе ОКБ, которым он руководил. Его бронзовые бюсты установлены в Смоленске и Москве. Именем авиаконструктора названы улицы в Москве, Смоленске, Химках Московской области. В Москве установлена мемориальная доска на доме, где он жил.

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