Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#История12.09.2021 01:05

Первая «Луна» на Луне

61 год назад, 12 сентября 1959 года, с космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Восток-Л» с автоматической межпланетной станцией «Луна-2». Через два дня она стала первой в мире станцией, достигшей поверхности Луны. Момент посадки был зарегистрирован советскими и зарубежными обсерваториями.

Ранее при полете «Луны-1» впервые была достигнута вторая космическая скорость и получены сведения о радиационном поясе Земли и космическом пространстве. Запуск «Луны-1» дал много научной и практической информации в области космических полетов к другим небесным телам, но главная цель — перелет с одного небесного тела на другое — так и не была достигнута. Все это было учтено при запуске следующего аппарата «Луна-2».

«Луна-2» представляла собой герметичный контейнер в форме шара, в котором располагалась научно-измерительная и радиотехническая аппаратура. В научное оборудование входили приборы для регистрации ядерных излучений и элементарных частиц, счетчики Гейгера, магнитометры, детекторы микрометеоритов. Для передачи информации на Землю на станции было установлено три радиопередатчика, работающие на разных частотах.

Утром 12 сентября 1959 года с космодрома Байконур был осуществлен пуск ракеты-носителя «Восток-Л», которая вывела на траекторию полета к Луне межпланетную станцию «Луна-2». Коррекция траектории ракеты при ее движении к Луне не предусматривалась, поэтому для обеспечения попадания в Луну расчетные значения параметров движения в конце активного участка были выдержаны исключительно точно. 14 сентября в 00:02 по московскому времени «Луна-2» достигла поверхности Луны.

Он достиг поверхности нашего естественного спутника восточнее «Моря Ясности», вблизи кратеров Аристил, Архимед и Автолик. На борту «Луны-2» были помещены три символических вымпела: два в автоматическом межпланетном аппарате и один — в последней ступени ракеты-носителя «Восток-Л». Это были полые шары, составленные на манер футбольного мяча из небольших пятиугольников с надписями «СССР» и «СССР. Сентябрь 1959». При столкновении станции с Луной металлические вымпелы разлетелись по ее поверхности.

Отправив к естественному спутнику Земли первые космические экспедиции, Советский Союз открыл Лунную страницу космической эры. В стране, которая продолжала залечивать раны Великой Отечественной войны, в короткий срок была создана мощная индустрия, в которой стали реальностью самые смелые мечты многих поколений ученых всего мира.

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