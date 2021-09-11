Открытие мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной»

Source: President of Russia – Kremlin

На торжественном мероприятии также присутствуют Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Кирилл Патриарх Московский и всея Руси , митрополит Псковский и Порховский, председатель Патриаршего совета по культуре Тихон (Шевкунов), помощник Президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский Мединский Владимир Ростиславовичпомощник Президента и губернатор Псковской области Михаил Ведерников Ведерников Михаил Юрьевичгубернатор Псковской области .

Открытие мемориала на берегу Чудского озера является одним из центральных событий празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского, проводимого – в соответствии с Указом Президента – в 2021 году. Основа сооружения представляет собой 50-тонную скульптурную композицию, состоящую из фигур князя и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Тыльная часть состоит из мозаичного фриза.

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