Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#OneWeb11.09.2021 07:54

На Байконуре первый стартовый день по программе OneWeb № 36

В субботу, 11 сентября 2021 года, состоялся вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами OneWeb из монтажно-испытательного корпуса площадки № 31. В настоящее время ракета космического назначения установлена на стартовом комплексе «Восток» космодрома Байконур и готовится к пуску, который запланирован на 14 сентября.

В настоящее время специалисты Госкорпорации «Роскосмос» выполняют технологические операции по программе первого стартового дня. В частности, проводится сборка схем и автономные испытания систем и агрегатов космических аппаратов, разгонного блока и ракеты-носителя, а также проверяется взаимодействие бортовой аппаратуры и наземного оборудования.

Предстартовые работы проходят в рамках выполнения контрактов компании «Главкосмос» (дочернее предприятие Госкорпорации «Роскосмос») с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace (оператор запуска космических аппаратов OneWeb) и компанией Starsem. Эти работы проводит совместный расчет представителей иностранных заказчиков и дочерних организаций Роскосмоса: РКЦ «Прогресс», НПО Лавочкина, ЦЭНКИ и Главкосмос.

Сейчас группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 288 космических аппаратов. Предстоящий старт должен довести количество аппаратов OneWeb на околоземной орбите до 322. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным Интернетом.

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Ракета-носитель «Союз-2» разработана на базе серийной ракеты «Союз-У». Головным разработчиком является Ракетно-космический центр «Прогресс» (г. Самара, входит в Роскосмос). На ракетах семейства «Союз-2» применены усовершенствованные двигательные установки и современные системы управления и измерений, что повышает технические и эксплуатационные характеристики. Конструктивно «Союз-2», как и все ракеты семейства «Союз», выполнена по схеме продольно-поперечного деления ракетных ступеней. В сочетании с разгонным блоком «Фрегат» она предназначена для запусков космических аппаратов на околоземные орбиты различных высот и наклонений, включая геопереходные и геостационарные орбиты, а также отлетные траектории.

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