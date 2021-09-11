Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#Союз МС-18#Союз МС-1911.09.2021 21:55

Коррекция высоты орбиты МКС прошла в штатном режиме

Высоту орбиты Международной космической станции скорректировали в рамках подготовки к прибытию транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» и возвращению на Землю корабля «Союз МС-18». По предварительным данным, после проведения корректирующего маневра высота орбиты станции должна увеличиться на 750 м.

В субботу, 11 сентября 2021 года, в 21:54 по московскому времени была выдана команда и включены двигатели служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС. Два корректирующих двигателя в штатном режиме проработали 31 секунду, а величина импульса составила 0,45 м/с. В настоящее время специалисты службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») изучают полученную телеметрическую информацию, по результатам которой будут озвучены точные параметры орбиты Международной космической станции.

Данный манёвр проводился двигателями служебного модуля «Звезда», а не транспортного грузового корабля «Прогресс МС-17» в целях более эффективного использования топлива, поскольку космический «грузовик» пристыкован к Малому исследовательскому модулю «Поиск».

В данный момент на борту Международной космической станции находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хошидэ. На корабле «Союз МС-19» должны прилететь космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, а также участники космического полета — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-19» запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур. Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Роскосмоса Олегом Новицким.

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