Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#Пилотируемая космонавтика11.09.2021 03:05

Герман Титов — первый после Гагарина

11 сентября 1935 года в селе Верхнее Жилино (ныне Верх-Жилино) Косихинского района Алтайского края родился Герман Степанович Титов.

В 1955 году окончил 9-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков ВВС в г. Кустанай Казахской ССР. В 1955-1957 гг. был курсантом Сталинградского военного авиационного училища летчиков им. Краснознаменного сталинградского пролетариата (г. Новосибирск), освоил самолеты Як-18, Як-11, МиГ-15УТИ, МиГ-15бис, по окончании училища получил квалификацию «военный летчик». В 1968 г. окончил Военно-воздушную инженерную академию им. профессора Н.Е. Жуковского (г. Москва) с присвоением квалификации «летчик-космонавт-инженер», в 1972 г. — Военную академию Генерального штаба (ВАГШ) Вооруженных сил СССР.

С 1957 по 1959 гг. служил в Ленинградском военном округе в поселке Сиверский Гатчинского района. Был летчиком 26-го, затем старшим летчиком 103-го истребительных авиаполков. Совершил более 800 полетов на самолетах различного типа. 7 марта 1960 года приказом главнокомандующего ВВС был зачислен слушателем-космонавтом в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов ВВС. 25 января 1961 г. назначен на должность космонавта. Входил в число первых 20-ти летчиков, отобранных для полетов в космос и группу из шести человек, готовящихся к первому пилотируемому полету. Был дублером первого космонавта планеты Юрия Гагарина, совершившего полет на корабле «Восток» 12 апреля 1961 г.

Спустя четыре месяца Герман Титов побывал в космосе и стал вторым космонавтом планеты. 6-7 августа 1961 года он пилотировал корабль «Восток-2», сделав свыше 17 витков вокруг Земли и пролетев расстояние в 703 тысяч 143 км. Провел в космосе 1 сутки 1 час 18 минут (более 25 часов), первым в мире совершил полет длительностью более суток. На орбите он дважды управлял кораблем вручную, выполнял его ориентацию и стабилизацию. С помощью репортерской кинокамеры «Конвас» провел первую киносъемку Земли из космоса. Впервые выполнял физические упражнения, питался и спал на орбите.

После своего единственного полета с сентября 1961 года работал в ЦПК заместителем командира 1-го отряда и одновременно инструктором-космонавтом, с 1964 года — инструктором-космонавтом 2-го отряда, с 1968 г. — командиром 2-го отряда и старшим инструктором-космонавтом.

С 1966 году входил в группу по программе «Спираль» (создание орбитального самолета). Участвовал в испытаниях самолетов МиГ-21 и Су-7 (всех модификаций), Су-9, Су-11, Як-28, Як-25РВ и др. С марта 1969 г. возглавлял 4-й отдел ЦПК, занимающийся этой программой (была закрыта в начале 1970-х гг.). 17 июня 1970 года был отчислен из отряда космонавтов ЦПК в связи с поступлением на очное отделение в ВАГШ ВС СССР.

В 1972-1973 гг. занимал должность заместителя начальника 153-го Центра по управлению космическими аппаратами военного назначения Командно-измерительного комплекса Главного управления космических средств Минобороны СССР. С 1973 года — заместитель, в 1979-1986 гг. — первый заместитель начальника ГУКОС Минобороны СССР по опытно-конструкторским и научно-исследовательским работам.

В 1973-1991 гг. возглавлял ряд государственных комиссий по испытаниям ракетно-космических систем (станции «Алмаз», ракеты-носителя «Зенит» и др.). Курировал от ГУКОС проект 1914 по созданию морских кораблей измерительного комплекса (головное судно «Маршал Неделин» находилось в составе ВМФ в 1983-1998 гг.). С 1986 г. являлся первым заместителем руководителя Управления начальника космических средств Минобороны СССР. 27 октября 1991 г. приказом Минобороны СССР был уволен в запас.

С 1992 по 1993 гг. — президент Международного научно-технического центра по космонавтике и электронике «Космофлот». В 1993-1995 гг. — заместитель председателя совета Российского центра конверсии аэрокосмического комплекса. Скончался 20 сентября 2000 года Похоронен на Новодевичьем кладбище г. Москвы.

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Воинское звание:

Лейтенант (11.09.1957)

Старший лейтенант (16.10.1959)

Капитан (18.04.1961)

Майор (06.08.1961)

Подполковник (19.02.1963)

Полковник (16.08.1966)

Генерал-майор авиации (25.04.1975)

Генерал-лейтенант авиации (16.02.1979)

Генерал-полковник авиации (17.02.1988), с 27.10.1991 — генерал-полковник запаса

Почетные звания:

Герой Советского Союза (9 августа 1961 года)

Летчик-космонавт СССР (1961)

Герой Монгольской Народной Республики (10 декабря 1961)

Герой Труда Демократической Республики Вьетнам (21 января 1962 года)

Герой Народной Республики Болгарии (27 сентября 1962)

Почетный радист (4 мая 1977)

Заслуженный специалист ВС СССР (1991)

Классность:

Военный летчик 3-го класса (09.07.1957)

Военный летчик 1-го класса (06.08.1961)

Инструктор парашютно-десантной подготовки (ПДП) ВВС (10.11.1960)

Космонавт 3-го класса (06.08.1961)

Летчик-испытатель 3-го класса (14.08.1967)

Опубликовал более 30 научных трудов в области применения космических средств. Автор книг «700000 километров в космосе» (1961), «Авиация и космос» (1963), «Голубая моя планета» (1972), «На звездных и земных орбитах» (1987) и др.

Был женат на Тамаре Васильевне Титовой (Черкас, род. в 1937 г.) — по образованию историк, работала в Институте военной истории. Дочери: Татьяна (род. в 1963 г.) — выпускница МГИМО, экономист; Галина (род. в 1965 г.) — окончила Военный институт иностранных языков, переводчик.

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