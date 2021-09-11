Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс11.09.2021 20:37

В тесной связи с наукой

В этом году ряд сотрудников Ракетно-космического центра «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), имеющих учёную степень, пополнил ведущий инженер-конструктор С.А. Шатров. Сергей Александрович стал кандидатом физико-математических наук.

Интерес к точным наукам у Сергея появился ещё в детстве. Он учился в физико-математическом лицее на базе школы № 36, успешно участвовал в олимпиадах по профильным предметам. После окончания лицея поступил в Поволжский институт информатики, радиотехники и связи (сейчас ПГУТИ). Получив высшее образование, в 2002 году Сергей Шатров пришёл в РКЦ «Прогресс» инженером-конструктором. Сначала занимался вопросами обеспечения электромагнитной совместимости и стойкости ракетно-космической техники к воздействию электростатических разрядов.

«На предприятии тогда шла разработка космического аппарата «Ресурс-ДК». На нем была установлена система сброса кинетического момента (ССКМ) и научная аппаратура «Памела». ССКМ и научная аппаратура являлись источником магнитных излучений. Необходимо было выяснить повлияет ли это на всю остальную бортовую аппаратуру и работу изделия в целом. Совместно со специалистами СГАУ мы разработали датчиковую аппаратуру «Штиль» с помощью которой измеряли уровень магнитных полей.Я писал технические задания, разрабатывал программы и участвовал в испытаниях бортовой аппаратуры аппарата «Ресурс-ДК на стойкость к воздействию магнитных излучений. В итоге вопрос был решен. Система сброса кинетического момента, установленная на всех космических аппаратах производства нашего предприятия, успешно используется, — рассказал С.А. Шатров.

В отделе С. А. Шатров вырос до начальника сектора и проработал в этой должности десять лет.

«Для меня примером в работе были такие профессионалы отделения как В.И. Кузнецов, А.С. Квашин, А.А. Кирилин, В.И. Пушкин. Моим непосредственным наставником был руководитель нашего отдела Р.А. Помельников. Я многому научился от этих специалистов и благодарен им за ценные советы», — отметил С.А. Шатров.

Впоследствии Сергей Александрович стал заниматься вопросами радиочастотного обеспечения. Эта тематика входит в сферу деятельности С.А. Шатрова и в настоящее время. С.А. Шатров совместно с отделами-кураторами, проектными и испытательными подразделениями формирует требования в техническом задании, проводит необходимые расчёты, разрабатывает испытательную документацию. Он непосредственно сотрудничает и со специалистами смежных организаций.

После проведённой оптимизации в отделе в 2019 году Сергей Александрович стал ведущим инженером-конструктором. У С.А. Шатрова всегда получалось гармонично совмещать профессиональные обязанности и научную деятельность. Так, с 2012 по 2016 гг. он учился в аспирантуре ПГУТИ и, окончив её, приступил к работе над диссертацией. Диссертация была посвящена решению внутренних задач электродинамического анализа полосковых излучателей, размещённых на боковой поверхности цилиндра. Исследование Сергея Александровича актуально для авиационной и ракетно-космической техники.

Параллельно с работой и научной деятельностью Сергей Александрович уделяет время чтению, а в свободное время — поездкам на природу с семьёй. Такие путешествия помогают ему отвлечься от будней и набраться впечатлений и эмоций, чтобы с новыми силами продолжить трудиться.

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