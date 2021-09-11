Встреча с победителями и призёрами Игр XXXII Олимпиады в Токио

Source: President of Russia – Kremlin

Перед встречей со спортсменами Владимир Путин вручил государственные награды золотым медалистам Олимпиады.

Сборная заняла пятое место в общекомандном зачёте, завоевав 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых.

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В.Путин: Уважаемые друзья!

Ещё раз от всей души поздравляю победителей и призёров Игр в Токио.

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Хотел бы выразить огромную благодарность вашим тренерам, наставникам, которые вели вас на долгом, многотрудном пути к олимпийским вершинам, вашим родным, безусловно, о которых сейчас – при награждении государственными наградами – вспоминали ваши товарищи по команде, родным, друзьям, чья поддержка помогала вам двигаться только вперёд – к заветному, самому важному для любого спортсмена олимпийскому пьедесталу.

Для кого-то это было уже не впервые, это были не первые Олимпийские игры, не первые триумфы, но нет сомнений, что радость победы для вас так же пронзительна, как и у «золотых» дебютантов.

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Уверен, для самой титулованной в мире, мировой истории синхронного плавания Светланы Ромашиной уникальна и дорога каждая из теперь уже семи её золотых олимпийских наград. Две из них получены в Токио – в паре с блистательной Светланой Колесниченко и в составе команды наших безупречных, бесподобных синхронисток. Они многие годы абсолютно недосягаемы для соперниц, и это выдающийся, непревзойдённый успех отечественной школы синхронного плавания.

Как всегда, на вершине Олимпа и представители спортивной борьбы. «Золотая серия» в этом виде для нашей страны не прерывается почти 70 лет, с 1952 года. В этот раз борцы положили в общекомандную копилку восемь медалей, четыре из которых высшей пробы.

Восемь медалей и в пулевой стрельбе. И здесь, конечно, нужно отметить Виталину Бацарашкину, которая открыла «золотой счёт» нашей сборной в Токио. Она решительно обошла именитых соперниц, дважды поднялась на первую ступень пьедестала и оформила новый олимпийский рекорд. Молодец.

Такие достижения всегда были украшением олимпийских стартов, обогащали их яркими, волнующими моментами, утверждали безграничность возможностей человека, его силы духа.

Настоящий спортивный характер проявили наши легкоатлетки. Преодолев все препоны, в прямом смысле взлетела на олимпийскую вершину Мария Ласицкене. Она и её подруга по команде Анжелика Сидорова убедительно доказали, что мировую лёгкую атлетику настоящей «королевой спорта» во многом делают в том числе наши, российские атлеты.

Буквально с замиранием сердца болельщики следили и за поединками в фехтовании. Особенно когда, несмотря на травму, в бой вступила Марта Мартьянова – сейчас она мне только об этом рассказывала. Взаимная поддержка и боевой дух наших замечательных спортсменок, их очередная победа в командном зачёте замечательны, они восхищают. Молодцы, девушки.

Особые слова – для саблистки Софии Поздняковой. Она просто – в прямом смысле этого слова – ворвалась в элиту мирового спорта. Первая Олимпиада, и сразу два «золота» – вот это и значит настоящая спор­тивная династия: её отец, как известно, тоже прославленный олимпийский чемпион, причём четырёхкратный.

Невероятными по накалу эмоциями и долгожданным возвращением статуса сильнейших порадовали болельщиков российские спортивные гимнасты, причём на высшую ступень поднялись и мужская, и женская команды. Их волевые победы, безусловно, уже вошли в летопись мирового спорта.

Возвращают статус сильнейших и наши пловцы, отдельная благодарность за это – Евгению Рылову. Его стремительный рывок в лидеры и две золотые награды – один из примеров большого потенциала нашей национальной команды.

Уверенности в успешном будущем российской сборной добавили и завоёванные российскими спортсменами олимпийские медали в стрельбе из лука, пляжном волейболе, в новой для Игр дисциплине – баскетболе «три на три» и, конечно же, в тхэквондо, где у России не только первые олимпийские победы, но и командное лидерство. Один из спортсменов вообще, как вы знаете, выступал со сломанной рукой – герой, молодец, спасибо тебе большое.

Не менее ценно и первое общекомандное «золото» в смешанном разряде у теннисистов, которые подарили нам ещё и такое воодушевляющее событие, как полностью российский финал.

Останутся в памяти и традиционно жаркие, захватывающие бои российских боксёров. В этом виде единоборств наши спортсмены все последние годы выступают результативно. Уверен, заложенная основа так же, как и легендарные традиции отечественной школы бокса, это залог будущих побед.

Искреннее восхищение заслужила сборная России по художественной гимнастике.

Дорогие девочки! Для нас, для всей страны вы всегда самые лучшие, первые, «золотые» – так оно и есть на самом деле.

И здесь хотел бы обратиться и к серебряным, и бронзовым медалистам. Остановка в одном или только паре шагов от высшей ступени олимпийского пьедестала всегда вызывает очень сложные эмоции: вот, казалось бы, «золото» совсем рядом, но что-то не так пошло, что-то не получилось. Но и это делает спортсмена сильнее, закаляет характер, выводит на новый, недоступный соперникам уровень мастерства.

Славная, триумфальная история многих поколений наших выдающихся атлетов доказывает: ничего невозможного нет. Главное – трудиться и обязательно верить в себя. Трудолюбие, талант, вера в себя, вера в страну, которая за вами стоит, у вас есть – я это очень хорошо знаю.

Следующих стартов ждать недолго. Всего через несколько месяцев на арены зимней Олимпиады в Пекине выйдут ваши товарищи – «зимники», зимняя сборная. А менее чем через три года многие из вас вновь встретятся со своими соперниками в Париже, и вы, ваши товарищи, молодое поколение российских атлетов убедительно подтвердите – я в этом нисколько не сомневаюсь – своими победами в равной, честной, бескомпромиссной борьбе свой статус.

Итоги Олимпийских игр в Токио, планы на будущее вчера, – как вы могли, наверное, заметить, – мы обсуждали с коллегами и на заседании Совета по спорту. Обязательно продолжим помогать вам, создавать все условия для подготовки, в том числе силами Фонда поддержки олимпийцев России. Долгие годы его поистине подвижническая работа – это огромный вклад в развитие отечественного спорта высших достижений.

Что бы хотелось особо отметить. За каждой [медалью], завоёванной вами на XXXII летней Олимпиаде, – своя большая личная, человеческая история, долгий, самоотверженный путь к спортивной вершине, и вы прошли его самым достойным образом.

Ваши примеры обладают колоссальной вдохновляющей силой, доказывают ценность физической культуры, спорта, заряжают молодых людей стремлением равняться на вас, делать выбор в пользу активного, здорового образа жизни.

Благодарю вас за ваш труд, за верность идеалам олимпийского движения, поздравляю с блестящими достижениями и заслуженными наградами и, конечно, желаю новых успехов, новых выдающихся побед и рекордов во славу России.

Спасибо вам большое.

(Звучит Гимн России.)

MIL OSI