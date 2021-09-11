Встреча с мэром Москвы Сергеем Собяниным

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Сергей Семенович, добрый день!

Поздравляю Вас и всех москвичей! Думаю, что будет возможность уже поздравить в более прямом формате.

Мы когда встречаемся с Вами, всегда обсуждаем весь комплекс вопросов, связанных с развитием, жизнедеятельностью Москвы. Москва – столица, Москва – город, и в то же время городом-то назвать уже, наверное, нельзя, это огромная, мирового масштаба агломерация, и мы знаем, насколько сложны процессы жизнедеятельности таких агломераций.

Часто в последнее время говорим, и говорим это с гордостью, что Москва демонстрирует по сравнению с другими агломерациями подобного рода очень хорошие показатели развития.

Тем не менее, вопросов всегда достаточно, всегда много, и первый вопрос из них, конечно: как удается преодолевать последствия пандемии, связанные с этим ограничения в экономике и в социальной сфере?

С.Собянин Собянин Сергей Семёновичмэр Москвы : Владимир Владимирович, во-первых, я хотел поблагодарить Вас за то огромное внимание, которое Вы уделяли весь этот период времени, всегда уделяете, но в этот период времени особенно, потому что, безусловно, Москва в силу своих особенностей – это крупнейший транспортный узел. Большинство автомобильных, железнодорожных перевозок проходит через Москву. Плотность населения огромная. Плюс, Вы правильно сказали, это еще и агломерация более чем 20-миллионная. И конечно, что называется, Москве досталось, наверно, больше, чем другим с точки зрения COVID, пандемии и так далее.

И вот это внимание постоянное к городу, оказание поддержки, экономической поддержки, которое по Вашему поручению организовало Правительство Российской Федерации, Государственная Дума – это поддержка бизнеса, поддержка многодетных семей, поддержка пенсионеров и так далее, социальных групп. Все это вместе с региональными мерами поддержки дало свой эффект. Это, во-первых.

Во-вторых, Ваше решение о том, чтобы выстраивать гибко политику во время пандемии, региональную политику, по разным регионам разные пики заболеваемости и так далее, поддержка оперативных решений, которые мы всегда с Вами проговаривали, дала возможность еще и гибко регулировать экономику, ограничения, сделать их минимальными. Это очень важно с точки зрения экономики. Если бы мы вот так взяли и на два года закрыли экономику, мы бы получили совершенно другую картину, просто принципиально другую картину.

В-третьих, необходимо учитывать ту диверсифицированную экономику, которая создалась в агломерации за последнее десятилетие. Это тоже уже другая экономика, она достаточно устойчивая.

Четвертое, что, несомненно, важно, что по Вашему поручению, по Вашему решению ни одна федеральная государственная программа не была остановлена в этот период времени. Особенно важны социальные программы и инфраструктурные – это развитие московского транспортного узла, вложение в ЦКАД и так далее. Это очень важно.

В.Путин: Сейчас экономика страны в целом в основном восстановилась. Как в Москве с этим?

С.Собянин: Благодаря вот этим мерам и решениям экономика в Москве не только восстановилась, она даже уже превзошла докризисный уровень 2019 года, причем достаточно прилично – от 7 до 20 с лишним процентов по разным отраслям и направлениям. Инвестиции увеличились, объемы промышленности увеличились, объемы строительства увеличились, значительно уменьшилась безработица, она практически вышла на докризисный уровень, что чрезвычайно важно.

Единственная отрасль, которая на сегодняшний день еще пока в минусе, – это услуги. Но это понятно. Это общепит, гостиницы, транспорт – наиболее уязвимые отрасли. Но и то, это не намного, где-то процентов на 5, наверное, ниже, чем было в 2019 году. Поэтому есть вероятность, что до конца года и эта отрасль выйдет примерно на уровень 2019 года.

В.Путин: Планы развития, о которых Вы сейчас упомянули. Кризис не мог не повлиять на эти планы в среднесрочной и долгосрочной перспективе, рассчитанные на эту перспективу, в том числе реновация жилья.

С.Собянин: Да, Владимир Владимирович. Мы в этом кабинете обсуждали впервые реновацию. Это, конечно, важнейший проект, он касается миллиона человек, миллиона москвичей.

За этот период времени мы прошли большой путь: от создания градостроительной документации, просто гигантская работа, честно говоря, – внутри города спроектировать еще один город. И до конца этого года уже будет переселено около 50 тысяч человек с начала программы. И она дальше будет по нарастающей идти, потому что мы только стартанули, вышли на стартовые площадки, потом больше, больше. И так за три периода мы должны до 2032 года, как мы и планировали, программу реализовать. Это огромная, важная программа.

В.Путин: То есть они, эти программы, не подорваны?

С.Собянин: Нет, абсолютно. Более того, благодаря Вашим решениям по льготной ипотеке, сигналам, которые идут в рамках нацпроектов, например, строительство жилья в целом, я думаю, в этом году будет рекордное вообще за всю историю Москвы.

В.Путин: У нас в целом по стране может быть рекорд.

С.Собянин: Наверное, да. Но для Москвы, если мы в предыдущие годы в среднем вводили около 3 млн. кв. метров, то в этом году приблизимся к 6-миллионной отметке. Это большой объем. Конечно, здесь свою роль сыграла и реновация, объем увеличен, но тем не менее это говорит о развитии экономики. Мы с 2010 года, помните, в 2008-м, 2009 годах был резкий такой спад, мы с 4 миллионов ушли до 2 миллионов, а сейчас восстановилась эта кривая, она вышла уже на такой рекордный уровень, и он устойчивый. Мы уже увидели объемы больше 5 миллионов в 2019-м, в 2020 году, и сейчас приближаемся к 6 миллионам.

В.Путин: Мы с Вами хорошо знаем, что когда растут объемы жилищного строительства, сразу возникают и другие вопросы. Я это очень хорошо помню еще по периоду своей работы в Петербурге.

Как только стройка растет, возникает другая проблема – проблема социальной инфраструктуры и транспорта. Но Вы лично уделяете очень много внимания развитию транспортной инфраструктуры, мы с Вами некоторые объекты открывали, некоторые даже планировали вместе, и Вами это удачно все реализовано, уже все работает. Я имею в виду и развитие кольца, второго кольца, это связано с Новой Москвой, с взаимодействием с Московской областью, пересадочные площадки. Как обстоит дело с развитием транспортной инфраструктуры?

С.Собянин: Владимир Владимирович, этот год будет юбилейным в этом отношении. Мы ввели МЦК, помните, вводили наземное метро, плюс подземное метро – всего 90 станций ввели за эти годы. В этом году добавятся еще 10, и до конца года это будут 100 новых станций метро. Таких темпов не было даже в советское время. Это очень серьезная, большая работа.

Что очень важно, Вы правильно отметили, о втором кольце, Большое кольцо метро – БКЛ. Вот это МЦК, которое мы водили, а это – чуть ниже смещенное, подземное уже кольцо, полноценное подземное кольцо метрополитена. Мы треть из него уже ввели. Еще треть – это западное, юго-западное и южное направление – этот большой участок введем в этом году. Две трети Большого кольца уже будут построены.

Надеюсь, что в следующем году мы введем (может, в начале 2023 года) оставшуюся треть, наиболее сложную. Она уже практически в хорошем состоянии. Таким образом, у нас будет самое большое метрокольцо в мире, больше нет. Оно, конечно, радикально изменит ситуацию с передвижением по городу, нагрузкой по радиальным линиям метрополитена и так далее. Это важнейший проект.

Плюс мы с Вами открывали МЦД-1, МЦД-2. Сейчас мы работаем над МЦД-3 и МЦД-4. МЦД-3 напрямую связано с Ленинградским направлением железной дороги, с ВСМ [высокоскоростной магистралью]. Пока там идут предпроектные работы, но тем не менее мы должны уже учитывать, что, входя в Москву, МЦД-3 – это прямая Ленинградка, Казань, Казанское направление, – оно должно учитывать уже вход и ВСМ сюда. Если мы здесь не учтем сейчас эти проектные решения, потом уже невозможно будет сделать в этом коридоре, надо будет вообще кардинально что-то переделывать. Поэтому вместе с железной дорогой мы работаем одновременно над входом ВСМ и созданием вот этого, самого прямого эффективного диаметра.

В.Путин: Радиальные линии?

С.Собянин: Да. Вот эти два радиальных направления соединяем здесь, дополняем и реконструируем станции, обновляем пассажирский состав и делаем вход с ВСМ.

Спасибо огромное, Ваше поручение выполнено, Правительство предусмотрело выделение около 100 млрд. рублей из ФНБ, для того чтобы не останавливать работы по московскому транспортному узлу, включая и это. Мы софинансируем, соответственно, из московского бюджета. Наши коллеги из Московской области помогают и РЖД финансирует. По Вашему поручению Правительство тоже помогает реализовать этот проект.

Следующее МЦД-4, над которым мы работаем, с виду кажется неказистым, но на самом деле это очень важный проект в силу того, что он здесь объединяет практически все вокзалы за исключением Павелецкого вокзала. Шесть вокзалов, по сути дела, будут нанизаны на эту ветку. Уникальный сложнейший проект, начиная с киевского направления и в сторону горьковского направления.

В.Путин: Людям удобно будет пользоваться, можно будет пересесть практически на любое направление.

С.Собянин: Абсолютно, да. На любой железнодорожный вокзал Москвы попасть. Это такой тоже мегапроект. Сегодня там идет гигантская стройка, – соединение вот этих линий, вокзалов, «Каланчевки», и Курского вокзала. – полностью развернуты работы на всех участках.

МЦД-3 мы планируем запустить в 2023 году. МЦД-4 – постараемся тоже в 2023 году, но, может, он перейдет на 2024-й. Сейчас с железнодорожниками пытаемся максимально ускорить его. И останется пятый диаметр, он планируется на 2024–2025 годы.

Каждый из этих диаметров – это десятки километров, порядка 80 километров протяженность, десятки станций. Просто даже эти станции перестраиваем, по сути дела, в мини-вокзалы хорошего, качественного уровня по тем линиям, которые мы с Вами открываем. Вначале это были просто платформы, а сегодня полноценные вокзалы – комфортные, с лифтами, эскалаторами, кассами и так далее, с новым подвижным составом. Это очень важные, просто большие, огромные проекты.

В.Путин: Сергей Семенович, мы с Вами сейчас говорим о преодолении последствий пандемии в экономике, в инфраструктуре, говорим о строительстве, о реализации ранее намеченных планов по реновации, по развитию Москвы. Но одно из важнейших направлений – это здравоохранение в целом. Пандемия вынудила нас часть коек и часть медицинских учреждений, и федерального значения, и московского подчинения, перепрофилировать.

Потом, я знаю, Вы оперативно отреагировали на изменение ситуации: вернули эти медицинские учреждения в рамки нормальной текущей деятельности. Как сейчас с этим обстоит дело?

С.Собянин: Сейчас ситуация серьезно улучшилась, мы высвободили большую часть коек. В основном оставили резервные госпитали, которые мы создали, – это и Вороновская новая больница, и резервные госпитали, которые составляют такое ядро.

Но для нас было важно не только обеспечить помощь ковидным больным, но не останавливать плановую помощь. И наши программы по нацпроектам, программы, связанные с развитием амбулаторного звена, реконструкция масштабная существующих стареньких поликлиник, которые мы превращаем в современные хорошие клиники, – оснащение их оборудованием, дооснащение необходимым количеством врачей узких специальностей, внедрение информационных технологий, клиентоориентированного подхода, о котором мы так любим говорить, это превращается в реальность на базе новых модернизированных поликлиник. И так постепенно двигаемся по всему амбулаторному звену.

Строим новые клиники – где-то около миллиона квадратных метров у нас находятся в стройке. Это и новые скоровспомощные объекты в старых клиниках, это новые, по сути дела, больницы типа онкобольницы имени А.С.Логинова. Инфекционная больница, огромная городская больница, в которой сегодня уже отлиты корпуса, и мы приступаем к внутренним работам. Ряд других и поликлиник новых, и корпусов, и так далее. В том числе и в Коммунарке несколько новых корпусов, в которых мы также ведем строительство. То есть мы по здравоохранению не остановились ни по одному разделу. Наоборот, ускорили, максимально ускорили.

В.Путин: Очень хорошо.

Вы сейчас сказали о темпах нового строительства. В этой связи, конечно, возникает вопрос и по благоустройству и исторического центра, – и тех территорий, где такие масштабные строительные работы не производятся, но и тех, которые возникают вновь.

С.Собянин: Владимир Владимирович, Вы правильно задали вопрос, потому что в прошлом году мы приостановили эти работы в силу того, что люди находились дома. Конечно, не очень комфортно в этот период времени заниматься крупными благоустроительными работами.

В этом году мы вернулись полностью к программе. У нас в программе около 20 улиц и набережных Москвы, которые мы реконструируем, порядка 3,5 тысячи объектов – это дворы в жилых микрорайонах, это благоустройство территорий поликлиник, школ, объектов социального назначения и так далее. Такая масштабная большая программа.

Самое главное, на чем мы сосредоточились, чтобы сделать комплексное благоустройство районов, чтобы это были не какие-то единичные работы, а реальное, хорошее обустройство микрорайона. Чтобы людям было комфортно там, им не надо было куда-то ездить специально за какими-то услугами, или в парк, или в сквер, или просто прогуляться, чтобы они чувствовали себя, как в лучшем районе Москвы в каждом из этих районов. Люди гордятся этим, люди знают историю этих районов, и важно обустроить их на должном уровне.

В.Путин: Здорово, очень хорошо. Насколько известно, Москва занимает первое место в Европе по количеству электробусов. Это очень важно не только для того, чтобы этим похвастаться, но это прежде всего важно с точки зрения обеспечения необходимых экологических стандартов. Москва – крупный промышленный центр, крупный транспортный центр. Знаю, что Ваша команда этим вопросам уделяет должное внимание. Как Вы оцениваете ситуацию с экологией?

С.Собянин: Владимир Владимирович, вообще обыденно считается, что большие города обречены на плохую экологию, и чем больше город, тем хуже экология. На самом деле современные города могут сломать эту тенденцию. За счет чего? За счет того, что промышленность должна быть экологически чистой.

Мы с Вами открывали новые корпуса Московского нефтеперерабатывающего завода, новые технологические линии. Они на 99 процентов убрали и те запахи, и те выбросы, которые были раньше, и дальше продолжают модернизацию завода. Это был один из самых главных загрязнителей воздуха города. Плюс реконструкция городских очистных сооружений – тоже важнейшая тема.

Плюс, конечно, мы одни из первых благодаря реконструкции Московского НПЗ ввели требования по стандарту Евро-5 по топливу. Это важнейшая история. Плюс ограничили въезд машин с двигателями ниже Евро-3, Евро-2 в соответствующие зоны Москвы.

За это время мы высадили порядка 10 миллионов деревьев и кустарников в Москве.

Конечно, Вы правильно говорите о программе замены общественного транспорта. Вначале мы сменили автобусы с допотопных двигателей Евро-2 до Евро-4, Евро-5, а сейчас начали их перевод на электробусы. Создали в России на базе «КАМАЗа» и «ГАЗа», двух производителей, которые сегодня создают одни из лучших машин в мире – электробусы. Это новая отрасль, по сути дела, родилась, и до конца года уже в Москве их будет ходить около тысячи. То есть это уже вполне реальный большой парк, по которому можно теперь сказать, что это прижилось, что это работает даже в наших северных условиях. Это тоже важнейшее направление.

Все это вместе дает неплохой результат: у нас где-то в полтора-два раза уменьшилось количество вредных выбросов. Особенно это важно возле городских магистралей, проспектов, где больше всего проходит машин. Там уменьшение произошло в два-три раза.

Поэтому, конечно, не сразу, постепенно, но устойчиво экологическая ситуация в Москве улучшается. Благодаря всем: и автомобилистам, которые сегодня берут машины лучшего качества, городскому транспорту, городским программам – все это дает надежду, что, несмотря на рост населения в Москве, рост количества машин, тем не менее экология будет улучшаться.

В.Путин: Хорошо.

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