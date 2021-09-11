Встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый вечер, Михаил Юрьевич.

М.Ведерников Ведерников Михаил Юрьевичгубернатор Псковской области : Добрый вечер, Владимир Владимирович.

В первую очередь, хочу Вам сказать: были моменты, когда были сложности с поставками [вакцин], коллеги были всегда на связи, всегда нас слышали, всегда учитывали особенности региона. Это дало нам в принципе без сбоев и чётко проводить вакцинацию.

На сегодняшний день 180 тысяч у нас уже вакцинировано и полторы тысячи прошло ревакцинанцию. Количество вакцинированных у нас составляло 60 процентов от старого плана, – Вы знаете, что сейчас 80 процентов, – поэтому на сегодняшний день 44 [процента от плана]. Проблемы, конечно, есть, но мы их видим, все риски понимаем, прогнозируем, поэтому уверен, что со всеми этими вопросами справимся.

И, кстати, если говорить про прививку, у нас свыше 70 процентов медицинских и социальных работников её сделали. А что касается педагогов, их доля, – мы как посчитали и убеждали людей, – к 1 сентября составила уже более 80 процентов.

В.Путин: Нормально. Люди себя защитили и окружающих.

М.Ведерников: Что касается остальных социально-экономических показателей, мы сделали небольшую презентацию, если позволите.

Как я Вам уже докладывал, у нас достаточно территория, 55 тысяч квадратов – это сопоставимо с любой Прибалтийской страной. Кроме этого, в силу исторически сложившегося хуторского расселения область занимает второе место в стране по количеству населённых пунктов – у нас из восемь тысяч.

И усугубляет ситуацию устойчивая депопуляция, которая у нас длится уже с 40-х годов. С этого момента население области сократилось вдвое. Если говорить про 90-е годы, с 90-х годов сократилось на треть. И, к сожалению, мы теряем один процент населения ежегодно.

Соответственно, с этим связан целый комплекс проблем. Это дефицит кадров практически во всех сферах, слабая экономическая база, неразвитая дорожная инфраструктура, устаревшие морально и физически коммунальные системы, электросетевой комплекс, ну и низкий уровень газификации.

Одна из тем прозвучала и на Вашей «Прямой линии». Речь идёт о состоянии водоснабжения в одном из микрорайонов города Пскова. Суть проблемы заключается в том, что Псков с поверхностного водозабора переход на подземный водозабор. Первая очередь была реализована в 2015 году, в следующем году будет полностью реализована вторая очередь.

Качество такой воды будет лучше, но при нагревании – после 60 градусов – образуются взвеси. Я хочу отметить, что это не питьевая вода – это та вода, которая идёт в отопление, техническая так называемая. Но это, безусловно, сказывается на состоянии труб: даже в новых домах, через три–четыре года трубы приходят в негодность.

Мы Ваше поручение оперативно отработали и с Минстроем, и с Фондом содействия реформирования ЖКХ. Уже запущен конкурс на проектно-сметную документацию, до конца года мы её получим и в следующем году, – мы с фондом договорились, – 260 миллионов мы получаем, строим станцию умягчения воды, и этого хватит и на первую, и на вторую очередь, и мы до конца следующего года, по крайней мере, по Пскову этот вопрос закроем. По области ещё, конечно, в этой части придётся поработать.

Ещё один, крайне важный для нас вопрос, – я по нему докладывал в начале года, в новогодние праздники, по телефону, – это состояние электросетевого комплекса. 95 процентов объектов сетевого комплекса, им уже больше 25 лет, и серьёзного ремонта они не видели. В этом году было достаточно много неблагоприятных погодных условий, и уже по состоянию на сегодняшний день их гораздо больше, чем за весь прошлый год.

Мы поработали в этой части с экспертами, с синоптиками: они все в один голос говорят о том, что такие негативные природные условия будут чаще и последствия от них будут сильнее. В результате несколько раз у нас – на протяжении этого года – в результате непогоды оставалось без электроснабжения порядка десяти, пятнадцати, двадцати тысяч человек, и некоторые, к сожалению, оставались достаточно длительное время.

Мы проработали с энергетиками, с Минэнерго. Все меры, которые можно было принять самостоятельно, мы приняли, но кардинально ситуацию это не изменит, потому что в целом мы посчитали: необходимо порядка пяти миллиардов рублей. Мы разработали программу, согласовали её с Минэнерго.

В.Путин: Пяти миллиардов на развитие сетевого хозяйства?

М.Ведерников: На модернизацию, на приведение в порядок. У нас есть старые линии, которые ещё с советского времени. Если дерево упало, если лёд намёрз, они сразу падают, это обрыв. Сейчас так называемые СИПы [самонесущие изолированные провода] есть, когда дерево падает, он просто провисает, но питание не прекращается, а датчик у энергетиков срабатывает – они в спокойном режиме едут и убирают эту поломку.

Мы эту пятилетнюю программу повышения энергоэффективности в регионе согласовали с Минэнерго, и мы бы попросили Вашего поручения Правительству, чтобы в этой части поработать, потому что ситуация будет усугубляться – дальше всё равно придётся решать, но это будет дороже и сложнее.

В.Путин: Хорошо. А у Вас есть документ?

М.Ведерников: Да, конечно.

Продолжение следует.

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