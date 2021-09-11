Вручение государственных наград победителям Игр XXXII Олимпиады в Токио

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день, дорогие друзья!

Я искренне рад поздравить вас, всех ваших товарищей по команде, тренеров, наставников.

Российские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио достойно. Понимаю, как это было непросто – все понимают, как это было непросто, вся страна – пожалуй, в отдельных моментах запредельно трудно. Это огромная физическая, эмоциональная нагрузка как в ходе подготовки, так и самих олимпийских стартов, и жёсткие требования, вынужденные, но необходимые ограничения, связанные с эпидемией, – они тоже внесли свою лепту, эти трудности.

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Не могу не вспомнить и известные, далёкие, к сожалеию, от спорта, политизированные решения в отношении нашей страны и нашей команды. Но, уважаемые друзья, вы выдержали всё, прошли через все эти испытания, сражались за спортивную честь России и, как я уже сказал, сражались достойно, подарили болельщикам, всем нам радость побед, ни с чем не сравнимое, объединяющее чувство гордости за Отечество.

Те, кто сегодня собрался в этом зале, внесли в этот успех вклад высшей пробы. Во всех смыслах «золотые» чемпионы, вы главные герои и – не побоюсь этого слова – гордость России. Олимпиада в Токио убедительно подтвердила ваше безусловное мировое лидерство и в то же самое время преемственность лучших отечественных традиций воспитания чемпионов. В их основе – идеалы и ценности олимпизма, стремление к взаимопониманию и сотрудничеству в интересах всей большой олимпийской семьи.

Сегодня с нами один из её наиболее опытных, мудрых представителей – уважаемый Виталий Георгиевич Смирнов. Выдающийся спортивный организатор и неутомимый энтузиаст, в этом году он отмечает полувековой юбилей своей деятельности в Международном олимпийском комитете. Десятилетия плодотворной, новаторской работы снискали ему огромный авторитет и в нашей стране, и за рубежом – это без всякого преувеличения, и сегодня он очень многое делает для российского спорта, твёрдо отстаивает его интересы.

Виталий Георгиевич стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Виталий Георгиевич, мы Вас поздравляем. Позвольте просить всех собравшихся поприветствовать Вас.

Дорогие друзья!

Успехи российской команды на Олимпиаде, ваш вклад в развитие отечественного спорта, ваш пример для молодых людей, – вы и сами все молодые люди, но, тем не менее, подаёте пример своим сверстникам и более молодым, подрастающим поколениям, – является чрезвычайно важным для развития страны и, безусловно, заслуживает благодарности государства, высоких наград Родины.

Среди значимых итогов Игр – традиционно потрясающие своей филигранной точностью, энергетикой, рисунком выступления наших выдающихся мастеров синхронного плавания. Здесь у России абсолютное лидерство. Как и в спортивной борьбе, где атлеты неизменно щедро наполняют копилку нашей сборной золотыми медалями.

Не первый раз радуют болельщиков российские фехтовальщики – за ними в Токио командное и личное первенство.

Были и долгожданные, яркие победы в пулевой стрельбе, плавании, тхэквондо, в теннисе, боксе, и надо сказать, что победы были просто блестящие.

Отмечу «золото» в лёгкой атлетике, где наша сборная последние годы переживает совсем не лёгкий период. Мы верим, он скоро закончится, и российские представители этого вида спорта снова вернутся в лидеры и, как уже говорил, вернутся триумфально так же, как и мужская, и женская сборные по спортивной гимнастике.

Что касается лидерства России в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось – мы в этом абсолютно убеждены: оно было, есть и – надеюсь, уверен – будет в будущем.

На Олимпийских играх в Токио мы увидели, как велик потенциал российской национальной сборной. Позвольте пожелать всем вам успехов. Уверен, что такая целеустремлённость, настроенность на результат, она сохранится и будет реализовываться в будущем.

Ещё раз поздравляю вас с выдающимися победами и заслуженными наградами. Новых успехов вам, здоровья и всего самого доброго, благополучия.

Спасибо большое.

Продолжение следует.

MIL OSI