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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ11.09.2021 14:30

Волонтёры Протон-ПМ помогли краеведческому музею Кувы

Группа из девяти молодых сотрудников и активистов компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») при финансовой поддержке профсоюзной организации совершила шестой ежегодный волонтёрский выезд в Кувинский краеведческий музей «Исток» (Кудымкарский район Пермского края).

Под руководством директора музея Дениса Тебенькова в этом году «протоновцы» помогли очистить от мусора основные помещения здания управляющего чугуноплавильного завода П.А. Вологдина, перенесли будущие экспонаты в музей. Завершила двухдневные работыпрогулка по центральной части Кувы и экскурсия по обновлённой экспозиции музея.

Валентина Дроздова, бухгалтер Протон-ПМ: «Я приняла участие в ежегодной волонтёрской акции помощи Кувинскому краеведческому музею „Исток“ уже во второй раз. В этом году мы с командой активистов прибирали один этаж в историческом задании. То, что мы обнаружили в этом доме, — мусор, грязь, пыль — копилось лет тридцать. Но после нашей работы дом как будто преобразился, стал светлее и просторнее. Мы вдохнули в него новую жизнь! Уехала я с ощущением незавершенности, ведь дел по восстановлению там ещё очень много, зато будет повод вернуться!»

Музей «Исток» организован активистами Белоевского сельского поселения на средства гранта краевого конкурса «Сохраним природу Прикамья» в 2009 году. Цель проекта — привлечение населения к созданию эколого-этнографического парка. Для музея были выделены помещения в здании бывшего заводоуправления. Коллекция «Истока» до сих пор пополняется экспонатами, обнаруженными сельчанами на территории Кувы.

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