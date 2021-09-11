Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые москвичи! Дорогие друзья!

Уважаемый Сергей Семёнович!

Поздравляю вас с праздником – с Днём Москвы!

Этот праздник, как и сама наша прекрасная столица, объединяет миллионы граждан России – всех, кто любит Москву, чтит её многовековую историю, которая неразрывна со становлением и развитием Российского государства.

Москвой, её красотой и особым характером невозможно не восхищаться. Величественная и горделивая, она не застыла в своей степенной торжественности, сохраняя мудрость древнего города, идёт в ногу со временем, с его стремительными переменами, живёт в ускоренном ритме созидания, как и подобает одному из крупнейших мегаполисов мира.

Москву буквально переполняет эта уникальная энергия движения – энергия больших, самых дерзких целей и передовых достижений в самых разных сферах и областях: в бизнесе, образовании, в науке, культуре и спорте.

Столь же динамично преображается сам город: здесь реализуются масштабные инфраструктурные проекты, задаются высокие стандарты в развитии экологичного и комфортного общественного транспорта, открываются новые станции, линии метро. Этой весной впервые, если считать с начала прошлого века, в городе появился ещё один железнодорожный вокзал – Восточный.

Намечено и развитие наземного метро, которое соединит Москву и Подмосковье, что очень важно и востребовано миллионами москвичей и жителями Московской области.

Завершается обновление набережных Москвы-реки. Неподалёку от «Зарядья», в отремонтированном здании исторической ГЭС, скоро откроется уникальный многофункциональный Дом культуры.

Десятки тысяч горожан благодаря программе реновации уже переехали в современные дома. В жилых районах активно идёт благоустройство скверов, парков, дворов, детских площадок.

Стартовало строительство центра «Воробьёвы горы» – крупнейшей технологической долины. Он откроет прорывные возможности для студентов, аспирантов, преподавателей Московского государственного университета – для всех, кто связывает свою жизнь с наукой и инновациями, в целом позволит сделать важный шаг в научно-техническом развитии страны. Новейшие технологии, современные, удобные цифровые сервисы стали уже привычными для москвичей.

Город меняется, но сохраняет свою неповторимость: очарование переулков, старинных усадеб, особняков. Его уникальное историческое, культурное, архитектурное наследие привлекает и москвичей, и гостей столицы и, конечно же, требует самого бережного, уважительного отношения, совместной работы городских властей, общественных организаций, волонтёров, инициативных граждан, неравнодушных людей. Уверен, такое плодотворное партнёрство обязательно получит и дальнейшее развитие.

Дорогие друзья!

Уже второй год, к сожалению, но мы отмечаем этот праздник в непростых условиях эпидемии. И, думаю, со мной многие согласятся: именно Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии этой угрозе, находит баланс между вынужденными ограничениями, которые необходимы для того, чтобы сохранить жизни тысяч людей, и нормальной жизнедеятельностью многомиллионного города, его развитием. И здесь, безусловно, большая заслуга мэра столицы Сергея Семёновича Собянина – Ваша заслуга, Сергей Семёнович, который не боится брать на себя ответственность при принятии, к сожалению, не всегда популярных, но необходимых решений. И, конечно, заслуга всей управленческой команды Москвы.

Московский бизнес, промышленность, строительство во многом являются показателями не только преодоления последствий спада, вызванного эпидемией, но и показывают, обеспечивают хорошие темпы развития, которые превзошли уже уровень 2019 года.

Врачи столицы, медицинские сёстры, экипажи скорой помощи – все медицинские работники, несмотря на повышенную нагрузку, усталость, накопившуюся за эти тяжёлые месяцы, – мы это понимаем, понимаем прекрасно, отдаём себе в этом отчёт, – тем не менее, весь медицинский персонал про­должает напряжённо, самоотверженно трудиться. Разрабатываются наиболее эффективные методы лечения, врачи работают над тем, чтобы спасать жизни людей, приходят на помощь коллегам в регионах.

Российская научная школа, учёные столицы создали надёжные вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак». Дорогие друзья, собравшиеся в этом зале, – здесь мы не можем собрать всех тех, кто добивается таких результатов, – у меня к вам просьба: давайте им скажем спасибо и поприветствуем их ещё раз.

Хочу поблагодарить всех москвичей, жителей города за терпение и стойкость, а волонтёров, которые всегда на передовой – передовой помощи людям – за доброту ваших сердец.

Москва была, есть и будет консолидирующим, объединяющим центром для всей нашей огромной страны. И в период испытаний, и в реализации всех наших общих планов, и в праздники, и в будни – в любые времена Россия и её столица неразрывны.

С днём рождения, Москва!

С праздником вас, дорогие москвичи! С Днём города!

Благодарю вас. Хорошего вам праздника, хорошего дня.

MIL OSI