Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#ЦНИИмаш10.09.2021 05:15

90 лет со дня рождения Олега Петровича Климонова

В пятницу, 10 сентября 2021 года, исполняется 90 лет со дня рождения специалиста в области отработки прочности изделий ракетно-космической техники, Лауреата Государственной премии СССР Олега Петровича Климонова.

Окончил МВТУ имени Н.Э. Баумана: инженер (1955 г.); к.т.н. (1970 г.), член-корреспондент Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского (1994 г.). С 1955 по 2000 гг. работал в НИИ88/ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): прошел путь от инженера до заместителя начальника центра.

Участвовал в создании новых методов отработки прочности ЛА, в создании прочностной экспериментальной базы ЦНИИмаш. Осуществлял техническое и методическое руководство проведением испытаний на прочность ракет-носителей семейства «Восток», «Союз», «Протон», Н-1, «Энергия», др. изделий. С 1969 по 1991 гг. — заместитель председателя отраслевого Координационного совета по прочности.

Лауреат Государственной премии СССР (1989 г.). Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями. «Заслуженный машиностроитель РФ» (1999 г.).

Видный специалист в области отработки прочности изделий ракетно-космической техники Олег Петрович Климонов скончался 13 января 2000 года.

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