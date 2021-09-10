Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#OneWeb10.09.2021 15:25

11 сентября на Байконуре состоится вывоз РКН «Союз-2.1б»

На космодроме Байконур состоялось заседание Государственной комиссии по проведению летных испытаний средств выведения космических аппаратов о готовности к вывозу на стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2.1б» в рамках 36-й миссии OneWeb. В монтажно-испытательном корпусе накануне состоялась общая сборка ракеты космического назначения Союз-2.1б / Фрегат / OneWeb.

Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя «Союз-2.1б», разгонного блока «Фрегат» и 34-х космических аппаратов OneWeb на стартовый комплекс площадки № 31 утром 11 сентября 2021 года. Начало работ по транспортировке намечено в 05:30 по московскому времени (07:30 по местному), после чего специалисты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» приступят к работам по графику первого стартового дня.

Запуск 34 новых космических аппаратов спутниковой компании OneWeb запланирован на 14 сентября 2021 года. Он станет десятым по программе OneWeb и четвертым, выполненным с космодрома Байконур.

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