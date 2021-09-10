Ю. Архаров: Сахалин активно перенимает опыт Москвы в части социальной политики

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе четвертого Форума социальных инноваций регионов.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области принял участие в работе четвертого Форума социальных инноваций регионов.

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«Сахалин активно перенимает опыт Москвы в части социальной политики. Активно внедряется социальная карта сахалинца, продвигаются социальные проекты «Сахалинское долголетие». В настоящий момент сто шестьдесят тысяч человек уже приобрело социальную карту сахалинца и активно используют ее», — сообщил сенатор журналистам.

Он также проинформировал, что в настоящее время на территории субъекта РФ активно внедряются методики цифровизации в социальной сфере, в частности в здравоохранении. «Это большое подспорье, поскольку в районных муниципальных образованиях не у каждого есть возможность посетить узкого специалиста. Пациенту не надо преодолевать большие расстояния и в этой части телемедицина приходит на помощь», — отметил сенатор.

По мнению Юрия Архарова, государство должно участвовать в отборе кадров для телемедицины.

«Нужно готовить специалистов, которые квалифицировано смогут дать полноценную консультацию именно на расстоянии. Общение посредством телекоммуникации требует дополнительных навыков», — уверен сенатор.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 9 по 11 сентября.

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