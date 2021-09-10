Указ о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести»

Source: President of Russia – Kremlin

Текст Указа:

За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» г. Алдану, г. Бологое, г. Воркуте, г. Дзержинску, г. Кемерово, г. Костроме, г. Лысьве, г. Мончегорску, г. Охе, г. Ступино, г. Сызрани, г. Чите.

MIL OSI