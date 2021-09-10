С. Цеков принял участие в мероприятиях в Симферополе в память о воинах, павших в Крымской войне 1853–1856 годов

Source: Russia – Council of the Federation

Памятные мероприятия прошли на нескольких площадках столицы полуострова.

Член Комитета СФ по международным делам, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым в г. Симферополе принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти воинов – защитников полуострова от иностранных интервентов, павших в Крымской войне 1853–1856 годов.

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В мероприятиях участвовали заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Эдип Гафаров, председатель администрации г. Симферополя Валентин Демидов, депутаты Государственного Совета Республики Крым и Симферопольского городского совета, представители общественности.

Торжественные мероприятие прошли возле Долгоруковского обелиска, на Военно-историческом кладбище участников Крымской войны на Петровской Балке. Минутой молчания собравшиеся почтили память более 30 тысяч воинов-участников Крымской войны, возложили цветы к памятнику – кресту «От благодарных симферопольцев павшим воинам».

Сергей Цеков подчернул важность сохранения исторической памяти, напомнив, что ранее было практически утрачено Симферопольское братское кладбище воинов Крымской войны, участвовавших в Альминском сражении и умерших от ран и болезней в госпиталях г. Симферополя.

Сенатор рассказал об инициативе Русской общины Крыма, которую он возглавляет, по принятию постановления о Дне памяти воинов, павших в годы Крымской войны 1853–1856 годов, восстановлении памятников и мемориалов, связанных с Крымской войной.

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