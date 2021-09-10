С. Митин принял участие в работе IV Международного рыбопромышленного форума

Source: Russia – Council of the Federation

Идея о разработке отдельного федерального закона о государственном регулировании развития пищевой и рыбоперерабатывающей промышленности давно обсуждается на различных площадках Совета Федерации, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в работе IV Международного рыбопромышленного форума и посетил Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

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По словам сенатора, в ходе мероприятия состоялся обмен мнениями о проблемах и перспективах отечественной рыбопереработки, выслушаем позиции уполномоченных министерств и ведомств, экспертов, ученых и представителей бизнеса.

Парламентарий подчеркнул, что вопросы развития рыбной отрасли находятся на особом контроле Совета Федерации.

Сергей Митин обратил внимание, что необходима государственная поддержка и меры стимулирования производства рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью и разнообразной качественной производственной линейкой. «Важно акцентировать внимание, что сегодня, в основном документе развития рыбной отрасли нет четкого определения рыбопереработки и нет основных принципов ее формирования», — указал законодатель.

По данным Росрыболовства, в 2020 году общий объем произведенной рыбной продукции, включая консервы, составил 4,3 млн. тонн (вылов составил 5,1 млн тонн). При этом экспорт составил 2,2 млн тонн, то есть почти половину от произведенной рыбной продукции. Годовое потребление рыбы и рыбной продукции населением России (142 млн человек) с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по среднедушевому потреблению — 23 кг, должно составить 3,3 млн тонн. «То есть, необходимо наращивание производства готовой рыбной продукции как минимум еще на 1,2 млн тонн», — добавил парламентарий. «Важно сформировать концепцию государственного стимулирования рыбной переработки. И не только с применением механизма инвестиционных квот, но и с мерами выделения субсидий из федерального и регионального бюджетов».

Сергей Митин принял участие в работе IV Международного рыбопромышленного форума и посетил Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий

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Сергей Митин принял участие в работе IV Международного рыбопромышленного форума и посетил Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий

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Сергей Митин принял участие в работе IV Международного рыбопромышленного форума и посетил Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий

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Сергей Митин принял участие в работе IV Международного рыбопромышленного форума и посетил Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий

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«Идея о разработке отдельного федерального закона о государственном регулировании развития пищевой, и в том числе рыбоперерабатывающей промышленности, уже давно обсуждается на различных площадках, в том числе в профильном Комитете Совета Федерации», — сказал сенатор. «К этому вопросу мы, совместно с Росрыболовством и Министерством сельского хозяйства России обязательно вернемся в ближайшее время», — уточнил он.

По словам Сергея Митина, необходима отдельная, серьезная, системная и плановая работа с населением нашей страны по популяризации рыбной продукции. «Мы в Совете Федерации придаем этому направлению стратегическое значение».

Как сообщил сенатор, в текущем году Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Министерством сельского хозяйства РФ, Росрыболовством, Министерством культуры РФ, Ростуризмом, регионами и всеми заинтересованными лицами планирует сформировать концепцию Региональных Рыбных Фестивалей. «Главные задачи — воспитывать у людей разного возраста культуру потребления рыбной продукции, развивать внутренний событийный туризм, создавать новые технологии рыбной продукции и так далее.

При этом Сергей Митин подчеркнул, что сейчас гастрономические фестивали рыбы уже проходят во многих регионах. В первую очередь это прибрежные регионы: Сахалин, Приморье, Калининград, Мурманск, Камчатка. Но и регионы с традиционным речным и озерным промыслом также проводят рыбные праздники. Например, в июле Ивановская область организовывает «Праздник леща», Костромская область – Фестиваль «Емелина щука», в апреле Астраханская область проводит «Фестиваль воблы». В октябре в Карелии отмечают праздник рябушки, а на Байкале — праздник омуля.

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