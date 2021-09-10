С. Мартынов посетил Поволжский государственный технологический университет

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил со студенческим активом вуза вопросы трудоустройства молодежи.

Сергей Мартынов провел встречу со студенческим активом Поволжского государственного технологического университета

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Сергей Мартынов провел встречу со студенческим активом Поволжского государственного технологического университета

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Сергей Мартынов провел встречу со студенческим активом Поволжского государственного технологического университета

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Сергей Мартынов провел встречу со студенческим активом Поволжского государственного технологического университета

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Сергей Мартынов провел встречу со студенческим активом Поволжского государственного технологического университета

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Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу со студенческим активом Поволжского государственного технологического университета.

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Сенатор ознакомился с историей университета и осмотрел ряд площадок вуза, в частности, лабораторию подготовки операторов сложных технических систем с использованием иммерсивных технологий. Сенатор оценил экзоскелет, разработанный учеными Волгатеха. Помимо основной функции – реабилитации пациентов с ограниченными возможностями здоровья, данное устройство может использоваться для решения специальных задач специалистами МЧС и вооруженных сил РФ.

В ходе встречи со студенческим активом вуза сенатор обсудил вопросы трудоустройства молодежи и перспективы развития программы «Новые кадры ОПК».

Сергей Мартынов ответил на многочисленные вопросы студентов, в том числе о будущем Марийского машиностроительного завода.

«Когда делегация Совета Федерации была в Сирии, я увидел комплексы, которые производит марийское предприятие. Там же находились и сотрудники завода, которые в процессе эксплуатации смотрели, какие следует сделать доработки. Считаю, что у Марийского машиностроительного завода хорошие перспективы развития. На сегодняшний день предприятие выполняет не только гособоронзаказ, но и создает технику для гражданского применения», — отметил сенатор.

Сергей Мартынов поздравил учащихся, педагогов и руководство Волгатеха с новым учебным годом и пожелал реализации самых смелых научных идей.

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