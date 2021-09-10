Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поблагодарил моряков-черноморцев за добросовестную службу.

Член Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Сергей Колбин КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя принял участие во всероссийской общественно-патриотической акции «Есть такая профессия – Родину защищать», приуроченной к 800-летию Святого Благоверного князя Александра Невского.

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В кафедральном соборе г. Симферополя по благословению Высокопреосвященнейшего Лазаря Митрополита Симферопольского и Крымского представителями духовенства Крымской епархии был проведен молебен.

Затем состоялось чествование военнослужащих соединений и воинских частей армейского корпуса Черноморского флота, наиболее отличившихся в оказании помощи при ликвидации последствий наводнения в Республике Крым.

Вручая заслуженные награды за верность профессиональному долгу и доблестное служение Отечеству, Сергей Колбин поблагодарил моряков-черноморцев за добросовестную службу и за то, что в сложной ситуации пришли на помощь крымчанам в устранении последствий непогоды.

Сергей Колбин принял участие во всероссийской общественно-патриотической акции «Есть такая профессия – Родину защищать», приуроченной к 800-летию Святого Благоверного князя Александра Невского

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Сергей Колбин принял участие во всероссийской общественно-патриотической акции «Есть такая профессия – Родину защищать», приуроченной к 800-летию Святого Благоверного князя Александра Невского

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Сергей Колбин принял участие во всероссийской общественно-патриотической акции «Есть такая профессия – Родину защищать», приуроченной к 800-летию Святого Благоверного князя Александра Невского

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Сергей Колбин принял участие во всероссийской общественно-патриотической акции «Есть такая профессия – Родину защищать», приуроченной к 800-летию Святого Благоверного князя Александра Невского

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«Когда на наши города обрушились ливни, военнослужащие Черноморского флота незамедлительно пришли на помощь, чтобы ликвидировать последствия стихийного бедствия в Республике Крым. Потому что наши российские воины всю историю страны были и остаются ее надежной защитой», — отметил сенатор.

«Для всех патриотов России Александр Невский – пример действенной любви к Отечеству и готовности посвятить жизнь его защите и прославлению. Закономерно, что церемония награждения проходит именно в соборе Святого Благоверного князя Александра Невского, который является полковым храмом армейского корпуса Черноморского флота», — отметил Сергей Колбин.

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